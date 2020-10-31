Украинцы раскритиковали законопроект Зеленского об увольнении всех судей КСУ

Пользователи социальных сетей раскритиковали законопроект президента Украины Владимира Зеленского об увольнении всех судей Конституционного суда.

В комментариях под соответствующим постом на странице OBOZREVATEL в Facebook разгорелась дискуссия о конституционности данного документа.

"Своих 6 судей, назначенных по квоте президента, может распускать. А вот 12 других, назначенных Верховной Радой и Съездом судей – не в его компетенции. И решение КС – окончательные, обжалованию не подлежат и обязательны к исполнению (раздел ХІІ Конституции Украины, которую Зеленский никогда не читал)", – пояснил один из пользователей.

"А о Конституции он что-то слышал? Может хотя бы полистал ее. Там есть раздел "Конституционный суд Украины", "А это законно? Увольнять судей таким образом, или они потом восстановятся на работе и государство еще им оплатит средства", – пишут другие.

"Был бы настоящим юристом, безотлагательно подал бы в ВР новый закон с незначительными изменениями, который, уверен, также быстро и проголосовали бы", – предложил читатель.

Скрин Facebook

Скрин Facebook

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