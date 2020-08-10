Украинцы раскритиковали Ляшко за поздравление Лукашенко с "заслуженной победой"

Народный депутат V-VIII созывов, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко досрочно поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси

Об этом он написал на своей странице в Twitter. По мнению "радикала", победа Лукашенко заслуженная. Также он призвал прекратить силовое противостояние.

"Поздравляю Александра Лукашенко с заслуженной победой на президентских выборах. Сейчас самое важное – прекратить силовое противостояние, не дать проливать кровь, чтобы не подорвать братскую Беларусь с середины, чтобы она никогда не стала плацдармом для российской агрессии против Украины", – написал Ляшко.

Вместе с тем, Ляшко в своем посте не упомянул о применении силовиками спецсредств, жестоких задержаниях, о пострадавших протестующих и о погибшем в результате наезда автозака.

В комментариях украинцы выразили возмущение заявлением политика и пообещали отписаться от его страницы.

"Что вы пишете, посмотрите что ОМОН с людьми делает!", "У вас каша вместо мозгов, не позволяйте себе открывать рот", "Какая лицемерная ложь, а не победа!", "Можно просто признать официальные результаты, но называть эту победой "заслуженной" может лишь дол***б", "Обязательно сделаю скриншот этого поздравления! Будет чем потом тыкать в мордяку", "Как можно было поддержать сфальсифицированные выборы! Просто жуть!", – пишут в сети.

Отметим, что после критики, Ляшко удалил пост из социальной сети.

Напомним, ранее свою поддержку Лукашенко выразил нардеп фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко.

Twitter Олега Ляшко

Twitter Олега Ляшко

Twitter Олега Ляшко

Twitter Олега Ляшко

Twitter Олега Ляшко

Twitter Олега Ляшко

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