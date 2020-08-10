Украинцы раскритиковали Ляшко за поздравление Лукашенко с "заслуженной победой"

Ольга Липич Политика 11:00, 10.08.2020 Обновлено: 12:15, 10.08.2020

Народный депутат V-VIII созывов, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко досрочно поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси

Об этом он написал на своей странице в Twitter. По мнению "радикала", победа Лукашенко заслуженная. Также он призвал прекратить силовое противостояние.

"Поздравляю Александра Лукашенко с заслуженной победой на президентских выборах. Сейчас самое важное – прекратить силовое противостояние, не дать проливать кровь, чтобы не подорвать братскую Беларусь с середины, чтобы она никогда не стала плацдармом для российской агрессии против Украины", – написал Ляшко.

Вместе с тем, Ляшко в своем посте не упомянул о применении силовиками спецсредств, жестоких задержаниях, о пострадавших протестующих и о погибшем в результате наезда автозака.

В комментариях украинцы выразили возмущение заявлением политика и пообещали отписаться от его страницы.

"Что вы пишете, посмотрите что ОМОН с людьми делает!", "У вас каша вместо мозгов, не позволяйте себе открывать рот", "Какая лицемерная ложь, а не победа!", "Можно просто признать официальные результаты, но называть эту победой "заслуженной" может лишь дол***б", "Обязательно сделаю скриншот этого поздравления! Будет чем потом тыкать в мордяку", "Как можно было поддержать сфальсифицированные выборы! Просто жуть!", – пишут в сети.

Отметим, что после критики, Ляшко удалил пост из социальной сети.

Напомним, ранее свою поддержку Лукашенко выразил нардеп фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко.

Twitter Олега Ляшко
Twitter Олега Ляшко
Twitter Олега Ляшко
Twitter Олега Ляшко
Twitter Олега Ляшко
Twitter Олега Ляшко

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • по предварительным данным Центральной избирательной комиссии Беларуси, на президентских выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко.

  • Вместе с тем, его главная конкурентка Светлана Тихановская сообщила, что уверена в своей победе.

  • Вечером по всей Беларуси вспыхнули протесты. Во время разгона митингующих силовики стреляли резиновыми пулями. Трех раненых забрала "скорая". Также ОМОН применял свето-шумовые гранаты. Один из демонстрантов погиб.

  • В Министерстве внутренних дел Беларуси признали, что правоохранители применяли спецсредства против участников протестных акций в Минске.

  • СМИ опубликовали душераздрирающие фото пострадавших на "Майдане" в Минске.

  • Читайте текстовую трансляцию о том, как прошли самые скандальные выборы президента Беларуси, по ссылке.

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Политика

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