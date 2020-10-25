Украинцы пожаловались в полицию на опрос Зеленского: хулиганы перевернули урну

В полицию Волынской области поступила жалоба от граждан на незаконность проведения опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сказал глава Национальной полиции Игорь Клименко на брифинге в Киеве, передает "Интерфакс-Украина". Он добавил, что в столице перевернули урну с листочками опроса.

"Любые хулиганские попытки, попытки повлиять на оперативную ситуацию, попытки угроз нашим гражданам полиция будет прекращать", – сказал он.

Он добавил, что в Киеве на Подоле уже перевернули одну из урн вместе с листочками опроса.

Отвечая на вопрос о том, есть ли жалобы от украинцев на проведение самого опроса, Клименко сказал: "Да, они начинают поступать".

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что опросы, которые проводятся вне избирательного участка после голосования, в том числе экзит-полы, не являются противоречащими закону Украины.

"Опрос вне избирательного участка не нарушает ли Закон Украины, поскольку, не идентифицирует личность, так как это нужно в бюллетене, не раскрывает персональных данных. Кроме того, граждане по желанию могут принимать или не принимать участие в опросах, это не является обязательным", – отметил Аваков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 25 октября, начался всеукраинский опрос, который инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Он проходит параллельно с голосованием на местных выборах.

При этом на некоторых избирательных участках опрос не стартовал вовремя из-за отсутствия волонтеров.