Украинцы – о заявлениях Фокина про Донбасс: пусть повторит это семьям погибших

Украинское общество глубоко возмутили слова замглавы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина о том, что он якобы не видит никаких доказательств войны России против Украины на Донбассе.

В Facebook поднялась целая волна критики против скандального политика, и люди отметили, что Фокин должен нести ответственность за свою позицию.

"Я бы попросила его это повторить в зале с родственниками погибших. И дверь закрыла бы снаружи", "Фокин – предатель. Завести на него уголовное дело", "Первый раз пожалел, что на комитете не было ноги Парасюка", – пишут люди.

"Отвечать за него должен тот, кто его привел", "Мерзавцы те, кто доверил этому нафталину представлять интересы Украины", "Может, Фокину уже таки пора сидеть на нарах за госизмену, а не в ТКГ?!", "Отвезти в ООС и мордой ткнуть в укрепбаррикады и танки зашифрованные! Но ведь это собака и так все знает", – негодуют украинцы.

"То, о чем я пишу от начала разговоров о назначении "Машкиного деда" к ТКГ: старого маразматика всунули туда для озвучивания абсолютно неприемлемых тезисов. Потому что в случае сильного недовольства все просто списывается на маразм Фокина: "Не смотрите, дедушка не в себе". А что-то может и пройти – как "компромиссная позиция" и "свидетельство стремления к миру", – добавил политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Как сообщал OBOZREVATEL: