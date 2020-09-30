Украинцы – о заявлениях Фокина про Донбасс: пусть повторит это семьям погибших

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Политика
8,7 т.
Витольд Фокин заявил, что не видит войны между Россией и Украиной

Украинское общество глубоко возмутили слова замглавы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина о том, что он якобы не видит никаких доказательств войны России против Украины на Донбассе.

В Facebook поднялась целая волна критики против скандального политика, и люди отметили, что Фокин должен нести ответственность за свою позицию.

"Я бы попросила его это повторить в зале с родственниками погибших. И дверь закрыла бы снаружи", "Фокин – предатель. Завести на него уголовное дело", "Первый раз пожалел, что на комитете не было ноги Парасюка", – пишут люди.

Критика Фокина

Критика Фокина

"Отвечать за него должен тот, кто его привел", "Мерзавцы те, кто доверил этому нафталину представлять интересы Украины", "Может, Фокину уже таки пора сидеть на нарах за госизмену, а не в ТКГ?!", "Отвезти в ООС и мордой ткнуть в укрепбаррикады и танки зашифрованные! Но ведь это собака и так все знает", – негодуют украинцы.

Критика Фокина

Критика Фокина

Критика Фокина

"То, о чем я пишу от начала разговоров о назначении "Машкиного деда" к ТКГ: старого маразматика всунули туда для озвучивания абсолютно неприемлемых тезисов. Потому что в случае сильного недовольства все просто списывается на маразм Фокина: "Не смотрите, дедушка не в себе". А что-то может и пройти – как "компромиссная позиция" и "свидетельство стремления к миру", – добавил политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Критика Фокина

Фотожаба на скандальные высказывания Фокина.
Фокина подвергли жесткой критике за непризнание войны России против Украины.

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