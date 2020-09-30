Украинцы – о заявлениях Фокина про Донбасс: пусть повторит это семьям погибших
На выпады замглавы ТКГ уже успел отреагировать президент Владимир Зеленский, он отметил, что в ОПУ неприятно поражены личной позицией Фокина
В свою очередь глава ОПУ Андрей Ермак выступил за то, чтобы Фокин сложил свои полномочия
Аналогичное требование озвучил и Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти
Украинское общество глубоко возмутили слова замглавы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина о том, что он якобы не видит никаких доказательств войны России против Украины на Донбассе.
В Facebook поднялась целая волна критики против скандального политика, и люди отметили, что Фокин должен нести ответственность за свою позицию.
"Я бы попросила его это повторить в зале с родственниками погибших. И дверь закрыла бы снаружи", "Фокин – предатель. Завести на него уголовное дело", "Первый раз пожалел, что на комитете не было ноги Парасюка", – пишут люди.
"Отвечать за него должен тот, кто его привел", "Мерзавцы те, кто доверил этому нафталину представлять интересы Украины", "Может, Фокину уже таки пора сидеть на нарах за госизмену, а не в ТКГ?!", "Отвезти в ООС и мордой ткнуть в укрепбаррикады и танки зашифрованные! Но ведь это собака и так все знает", – негодуют украинцы.
"То, о чем я пишу от начала разговоров о назначении "Машкиного деда" к ТКГ: старого маразматика всунули туда для озвучивания абсолютно неприемлемых тезисов. Потому что в случае сильного недовольства все просто списывается на маразм Фокина: "Не смотрите, дедушка не в себе". А что-то может и пройти – как "компромиссная позиция" и "свидетельство стремления к миру", – добавил политтехнолог Алексей Голобуцкий.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Фокин отличился целым рядом скандальных заявлений по Донбассу. Так, он заявил, что война на востоке якобы началась из-за языкового вопроса и призвал Украину пойти на новые уступки перед РФ в ходе переговоров.
Фокин также последовательно отстаивал позицию необходимости провозглашения всеобъемлющей амнистии для боевиков ОРДЛО и неоднократно заявлял о необходимости предоставления особого статуса всему Донбассу.
Кроме этого, Фокин сказал, что готов вести переговоры с главарями "Л/ДНР", если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады.
В последнем скандальном заявлении он озвучил мысль, что не видит ни одного подтверждения войны между Россией и Украиной.