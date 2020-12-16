Украинцы назвали Зеленского главным разочарованием 2020 года – опрос

Президент Владимир Зеленский стал разочарованием 2020 года для более чем 40% украинцев. В то же время он сохранил позицию лучшего политика года.

Об этом свидетельствуют данные социального опроса Центра Разумкова. Он был проведен с 4 по 9 декабря среди 2018 человек в возрасте от 18 лет.

"Несмотря на то, что 20% респондентов назвали Владимира Зеленского политиком года, заметно больше (42%) назвали его разочарованием 2020 года", – говорится в заключении социологов.

По их данным, разочарованием уходящего года также считают Петра Порошенко – 10%, еще по 2% опрошенных назвали таким Виктора Медведчука, Дениса Шмыгаля, Юлию Тимошенко, Олега Ляшко, Алексея Гончарука, а 1% – Святослава Вакарчука.

Более того, 5% респондентов заявили, что разочарованы всеми политиками в Украине, а 17% не смогли назвать кандидата для такой номинации.

Зеленский стал разочарованием года для многих украинцев razumkov.org.ua

Как уже отмечалось, политиком 2020-го Зеленского назвали 20% опрошенных украинцев. При этом подчеркивается, что это более чем вдвое меньше, нежели в конце прошлого года – тогда было 46%.

Также 10% респондентов считают политиком года Петра Порошенко, 5% – Юрия Бойко, 4% – Виктора Медведчука, 3% – Дмитрия Разумкова, 3% – Юлию Тимошенко, 2% – Виталия Кличко, 2% – Владимира Гройсмана, 1% – Игоря Смешко, 1% – Анатолия Шария.

Еще 36,5% не смогли назвать ни одного политика, в 2019 году таких было 24%.

Результаты опроса относительно политика 2020 года razumkov.org.ua

Добавим, что соответствующее исследование социологи проводили методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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