Украинцы назвали Зеленского главным неудачником 2020 года – опрос

Главным неудачником 2020 года украинцы назвали президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом говорят результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. Отметим, что и звание "политик года" также получил глава государства. Однако "неудачником" Зеленского назвали вдвое больше опрошенных. Согласно результатам опроса 14,5% респондентов назвали Зеленского политиком года, в то время как неудачником – 28%.

Следующим после Зеленского политиком года в Украине назвали пятого президента Петра Порошенко и нардепа, лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, сопредседателя ОПЗЖ Юрия Бойко и главу "Батьківщини" Юлию Тимошенко.

Напомним, что президент Владимир Зеленский стал разочарованием 2020 года для более чем 40% украинцев.

При этом пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Зеленский признан политиком уходящего года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента назвали виновных в том, что Владимир Зеленский стал "разочарованием года".