Украинцы назвали своих фаворитов на выборах в Раду – опрос

Если бы досрочные выборы в Верховную Раду Украины прошли в начале сентября 2020 года, фаворитом бы стала партия "Слуга народа".

Политическую силу готовы поддержать 25,7% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором. Об этом говорится в опросе, проведенном социологической группой "Рейтинг"с 29 августа по 3 сентября 2020 года.

Так, за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" готовы проголосовать 16,7%, партию "Европейская солидарность" – 15,6%, партию "Батьківщина" – 9,4%.

6% опрошенных поддержали бы Радикальную партию, 4,3% – "Голос", 4,0% – "Сила и честь", 3,5% – партию Шария.

Рейтинг других политических сил – ниже 3%. Тех, кто не определился с выбором – около 14%.

Социологический опрос о выборах в Раду. ratinggroup.ua

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 5 сентября в Украине стартовала избирательная кампания местных выборов, которые пройдут 25 октября 2020 года, а 6 сентября стало последним днем, когда партии могли подать копии решений об участии своих местных ячеек в Центральную избирательную комиссию.