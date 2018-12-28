Украинцы назвали событие и политика 2018 года

Украинцы назвали главным событием года в Украине и в мире объединение православных церквей, а главным политиком года — президента Петра Порошенко.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, сообщила директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина во время пресс-конференции, передает "Прямой" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Политиком 2018 года люди назвали, как и в прошлом году, Петра Порошенко. В прошлом году было 10%, а в этом — 16%. Далее идет Тимошенко — 12%. В прошлом году было 6%. Затем Олег Ляшко — 6%, Зеленский и Юрий Бойко. Ну, и 25% граждан не назвали ни одной кандидатуры", — рассказала она.

Петр Порошенко

Бекешкина также рассказала, что главным событием 2018 года для Украины большинство граждан (24 %) назвали решение о предоставлении Украине Томоса об автокефалии, объединение православных церквей Украины в единую Православную церковь Украины.

"Это были открытые вопросы, то есть люди сами писали и события, и политика. Поэтому такие большие цифры", — отметила директор фонда.

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Главным политическим событием года признаны протесты во Франции — 7%. Санкции против России, как международное событие — 4%, события в Армении — 3%.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря Украина сделала важный шаг к появлению поместной церкви. На объединительном Соборе, который проходил в Софии Киевской, была создана автокефальная Украинская православная церковь под эгидой Вселенского Патриархата.

Предстоятелем независимой православной церкви Украины избран епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний.

Предстоятель Константинопольского патриархата Варфоломей 6 января вручит ему Томос — документ, подтверждающий автокефалию.