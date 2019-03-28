Украинцы назвали Гриценко лучшим главнокомандующим – опрос

По мнению украинцев, самым лучшим Верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины будет лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

Так считают 14,4% избирателей, согласно проведенному соцопросу электоральных настроений центром "Социальный мониторинг".

Анатолий Гриценко Пресс-служба "Гражданской позиции"

Второе место в этом рейтинге занял действующий президент Украины Петр Порошенко, он имеет 12,5% поддержки, третье – Владимир Зеленский – 8,4%, Юлия Тимошенко – 5,8%.

Центр "Социальный мониторинг"

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Опрос проводился с 18 по 24 марта 2019 года, было опрошено 2040 респондентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко назвал первые законодательные инициативы на посту президента Украины. Это – изменение избирательного законодательства и лишение правоохранительных органов воздействия на экономические процессы.

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