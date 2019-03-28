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Украинцы назвали Гриценко лучшим главнокомандующим – опрос

1.6тЧитать материал на украинском

По мнению украинцев, самым лучшим Верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины будет лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

Так считают 14,4% избирателей, согласно проведенному соцопросу электоральных настроений центром "Социальный мониторинг".

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Пресс-служба "Гражданской позиции"

Второе место в этом рейтинге занял действующий президент Украины Петр Порошенко, он имеет 12,5% поддержки, третье – Владимир Зеленский – 8,4%, Юлия Тимошенко – 5,8%.

Украинцы назвали Гриценко лучшим главнокомандующим – опрос

Центр "Социальный мониторинг"

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Опрос проводился с 18 по 24 марта 2019 года, было опрошено 2040 респондентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко назвал первые законодательные инициативы на посту президента Украины. Это – изменение избирательного законодательства и лишение правоохранительных органов воздействия на экономические процессы.

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Персона
Анатолий Гриценко
Тег
Гражданская позиция
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Z Bazin Jozin
Z Bazin Jozin
українці - це хто і скільки? сам Хєрой, Мостова і Садовий, бо премєра пообіцяли? Хай би воно вже вилетіло з першого туру. Осточортів.
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Dell Alex
Dell Alex
"Обозовцы", нагнуться не забудьте, сняв штаны и став к Гриценко спиной ))) Вы уже все, что могли, сделали, прогибаясь и вылизывая его за его бабки ))) Осталось последнее )) Но даже это не поможет ни ему, ни вам ))))))))))))
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Макарский Александр
Макарский Александр
Он поведет украинцев вызволять Крым и Донбас! От перемоги к перемоге!
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