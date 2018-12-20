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Украинцы назвали единого кандидата в президенты от демсил

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Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко стал лидером среди представителей демократической оппозиции, которого украинцы хотят видеть в качестве единого кандидата в президенты Украины.

Такие данные получил Киевский международный институт социологии в рамках проведенного им опроса.

Респондентам задавали вопрос "Кто из перечисленных потенциальных кандидатов, на Ваш взгляд, должен быть единым кандидатом в президенты от демократических сил?". Было предложено шесть кандидатур. Именно Анатолий Гриценко получил наибольшую поддержку украинцев и 50% голосов.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

На втором месте оказался Святослав Вакарчук, которого поддержали 20,5% опрошенных. На третьем — Андрей Садовый, который имеет 13,3%.

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Исследование проводилось Киевским международным институтом социологии с 20 ноября по 17 декабря во всех областях Украины, кроме автономной республики Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. В результате полевого этапа были собраны 2034 анкеты.

Напомним, недавно Анатолия Гриценко поддержали такие политики как Виктор Чумак, Николай Катеринчук и Николай Томенко. Они объединились, чтобы вместе идти на выборы. Все три политика заявили, что поддерживают именно лидера "Гражданской позиции" как единого кандидата от демократической оппозиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко рассказал о роли Томенко и Катеринчука в объединенной оппозиции. Он отметил, что эту команду объединяет общее понимание вызовов и угроз, стоящих перед Украиной, общее видение путей, их преодоление и главное — общие ценности, закаленные Майданами, закрепленные совместной работе в парламенте и в правительстве.

Персоны
Анатолий ГриценкоСвятослав ВакарчукАндрей СадовыйВиктор ЧумакНиколай Томенко
Место
Украина
Теги
Гражданская позициявыборы в Украине
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Я как бы тоже украинец, но не считаю Гриценко достойным кандидатом в президенты. Поэтому считаю название статьи ложью. Хочу еще и передать редакции свое возмущение полным закрытием возможности написать комментарии под любой новостью о Тимошенко.
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Рорк Говард
Рорк Говард
Какие же вы хохлы тупые. Сколько вам еще надо ошибок, чтоб головой думать начать????
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Уважаемые украинцы голосуйте только за Порошенко …. почему ? - да потому что вы быдло - так вам и надо ………..
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