Украинцы на выборах в Раду показали худший результат в истории

В воскресенье, 21 июля, украинские избиратели показали худший результат за всю историю голосований в независимой Украине.

По данным Центральной избирательной комиссии явка на внеочередных выборах в Верховную Раду, состоянием на 20:00 составила лишь 49,8%.

В ЦИК отметили, что количество избирателей, внесенных в список, составила 29 млн 527 тысяч 744 человека. При этом количество избирателей, получивших избирательные бюллетени на парламентских выборах, составляет 14 млн 718 тысяч 556 человек. Таким образом, не пришли проголосовать на парламентских выборах 14 млн 770 тысяч 894 избирателя.

Новости ЦИК опубликовала первые результаты выборов в Раду

И это самый низкий показатель за всю историю парламентских выборов в Украине.

Добавим, что наиболее активными украинцы были в первом туре парламентских выборов в 1994 году. Тогда явка составила 75,6%.

"Наши наблюдатели работают на репрезентативном количестве участков. Окончательная явка по нашим данным составила 49,3%. Погрешность - 0,6%", – сообщил в эфире Радио Свобода аналитик гражданской сети "ОПОРА" Александр Клюжев.

Выборы в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, известная волонтер Наталия Юсупова отметила, что украинцы сами противоречат себе, жалуясь на плохую жизнь и власть, но при этом игнорируя внеочередные выборы в Верховную Раду.

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