Украинцы на выборах фотографировали бюллетени и приходили в масках с символикой: выявлен ряд новых нарушений

На местных выборах в Украине 25 октября был выявлен целый ряд грубых нарушений. Так, граждане приходили на участки в масках с агитационной символикой и фотографировали процесс голосования.

Кроме того, некоторые политические силы организовали рекламную рассылку в день голосования, а члены избирательных комиссий не допускали на участки наблюдателей. О самых громких фактах нарушений избирательного законодательства написали на странице Комитета избирателей Украины в Facebook.

Например, в Ривне в на избирательном участке №560978 находился избиратель в маске с символикой политической партии "Рівне разом". Во избежание нарушения, председатель комиссии предоставил избирателю еще одну обычную маску, которая была одета поверх брендированной.

Гражданку заставили надеть обычную медицинскую маску поверх брендированной. Facebook Комитета избирателей Украины

В Ривне женщина пришла на участок в маске с логотипом местной партии. Facebook Комитета избирателей Украины

На участке №560965 также зафиксирован избиратель в брендированной маске партии "Рівне разом", однако ему не было сделано замечаний от членов комиссии.

Между тем в Херсоне кандидат на должность херсонского городского главы от "Слуги народа" пришел в помещение для голосования в маске с партийной эмблемой, сделал фото, как он голосует, и разместил это на своей странице в Facebook.

Кандидат в мэры Херсона пришел на выборы в маске с символикой "Слуги народа". Facebook Комитета избирателей Украины

Кроме того, наблюдатели КИУ сообщили о фактах незаконной агитации путем рассылки в день голосования смс-сообщений. Так, в городе Каменец-Подольский в день выборов зафиксирована рассылка сообщений на мобильные телефоны с текстом: "25 октября – единственный надежный выбор – "Батьківщина".

Еще одно грубое нарушение – это недопуск наблюдателей от КИУ на отдельные участки. В городе Рубежное Луганской области председатель УИК объяснил это тем, что на участке якобы уже зарегистрировалось много наблюдателей (17). Впоследствии на этом же участке председатель комиссии вызвала полицию в связи с тем, что наблюдатель от одной из партий фотографировал процесс голосования. На место прибыла полиция.

А в Виннице (избирательный участок №051582) главный врач Винницкого областного госпиталя ветеранов войны дал указание не допускать наблюдателя КИУ в помещение УИК №051582, мотивируя это тем, что у него нет ПЦР-теста.

В Николаеве (участок №480425) на заседание комиссии не были допущены наблюдатели. Один из присутствующих кандидатов вызвал полицию. Также не допустили вовремя наблюдателей КИУ на участок №120086 в селе Гановка Днепропетровской области.

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