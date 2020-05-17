Украинцы массово перестали смотреть видео Зеленского: в сети указали на признаки катастрофы

Просмотры видео на официальных страницах президента Украины Владимира Зеленского в соцсетях в последнее время катастрофически упали.

Об этом говорится в исследовании Института массовой информации, который проанализировал статистику страниц Зеленского в Facebook и Instagram с 1 января 2019 по 30 апреля 2020 года.

Просмотры видео в соцсетях Зеленского катастрофически упали

За этот период в Facebook президент выложил 110 видео. Их просмотры собраны на диаграмме.

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В среднем одно видео в этой соцсети смотрели 433 тыс. пользователей (назовем этот показатель FB0).

Все исследование можно условно разделить на три периода, как показано на диаграмме: "желтый", "зеленый" и "красный".

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1. "Желтый". Январь-март 2019 года. Это время президентской избирательной кампании до первого тура включительно.

В течение этого этапа видео Зеленского собирало аудиторию, близкую к FB0. А сам Владимир активно выкладывал посты: всего 39 видео с рекордом в январе – 18 видео.

На этом фоне значительно выделяется видео от 7 марта 2019-го, которое посмотрели 2,8 млн зрителей. В нем кандидат заявил о прослушивании его офиса и подготовке против него уголовных дел.

2. "Зеленый". Апрель 2019 – февраля 2020. Это время второго тура и первых месяцев президентства. Этот этап можно разделить на три части.

Первая – апреля 2019-го, когда страна готовилась ко второму туру, а затем ожидала его официальных результатов. Этот месяц стал рекордным по общему количеству просмотров видео. 15 видеопостов Зеленского получили 13,2 млн просмотров (в среднем – 881 тыс.).

Вторая – май-сентябрь 2019-го, когда сначала Зеленский вступал в должность и знакомился с состоянием дел, а затем "Зе-команда" то же делала в парламенте и правительстве. В течение этих месяцев Зеленский выкладывает значительно меньше видео в Facebook – только 13 с показателями просмотров выше FB0. В мае и сентябре Зеленский выложил лишь по одному видео за месяц, каждое посмотрели 1 млн пользователей.

Третья – октябрь 2019-го – февраль 2020-го: новая власть занимается уже реальными делами и до первых серьезных проблем в команде Зеленского. В течение этого времени средние просмотры видео меньше FB0 и наблюдается тенденция к уменьшению аудитории.

3. "Красный". Март-апрель 2020-го. Период пандемии COVID-19. Зеленский начинает активнее выкладывать видеообращения, а показатели просмотров падают значительно ниже FB0. Дошло до того, что в апреле каждое видео смотрели в среднем на 315 тыс. человек меньше, чем FB0.

В Instagram Зеленский потерял еще больше. Всего в этой соцсети он выложил 107 видео за весь период исследования. Все они собраны на диаграмме.

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В среднем в Instagram одно видео от Зеленского смотрели 2,4 млн пользователей (назовем этот показатель IG0). Средние показатели для каждого месяца показано в диаграмме.

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В Instagram Зеленского наибольшую аудиторию собрало видео от 3 апреля 2019-го с обращением к Петру Порошенко относительно дебатов на стадионе – 14,8 млн просмотров.

В другом тенденции в Instagram Зеленского схожи с Facebook. Активно он выкладывал видео в "желтой зоне", в общем – 43. Далее в апреле 2019-го – 15 видео, следующий, "зеленый" период – затишье (11 видео за пять месяцев), и активный "красный" период – по девять видео в марте и апреле 2020-го.

А вот с просмотрам видео в Instagram есть одно отличие от Facebook: средняя аудитория видео в "красной" зоне больше, чем в "желтой". В Facebook – наоборот. Но так же в апреле 2020-го видео Зеленского в Instagram собирают значительно меньше просмотров чем IG0. Разница составляет 663 тыс.

Если же вспомнить, что в лучшие месяцы "зеленого" периода президент собирал в Instagram более чем 4 млн зрителей, то счет потерь идет до 3 млн.

С началом в Украине карантина, который связан с распространением коронавируса, Зеленский начал регулярно записывать видеообращения. Но если первое обращение на Facebook-странице Зеленского 13 марта посмотрело 786 тыс. человек, то 20 марта в 4 раза меньше – 194 тыс.

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На Facebook-странице Офиса президента падение в четыре раза зафиксировано несколько позже: 23 марта по сравнению с 13 марта – 408 тыс. и 1,6 млн просмотров соответственно.

Далее падение продолжилось на обоих Facebook-страницах и достигло 10-кратного показателя.

В Instagram ситуация с "сериалом" видеообращений Зеленского не такая провальная. Хотя и здесь потеря аудитории определяется в миллионах.

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Если первые обращения собирали 4-4,1 млн, то последнее в 2,7 раза меньше – 1,5 млн. Однако в абсолютных числах это выглядит значительно хуже – 2,5 млн человек.

В ходе исследования была обнаружена еще одна тенденция. Постепенно количество "home"-видео уменьшалось. Под "home"-видео автор понимает те съемки, которые проводились непрофессионально, преимущественно на обычный телефон, в том числе и селфи-съемки. Если в январе 2019-го зафиксировано больше всего "home"-видео – 14, то за последние четыре месяца Зеленский не выложил ни одного подобного видео. Теперь он предпочитает официальные обращения и профессиональные съемки.

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Отдельно было проанализировано, не связана ли тенденция к уменьшению аудитории видеоконтента соцсетей Зеленского с тем, что он отошел от "home"-видео к "официозу". Эта теория не нашла подтверждения. Если в Facebook в среднем больше просмотров собирали ролики с "home" видео, то в Instagram – "официоз".

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2019 года Зеленский записывал видеообращение из спортзала.