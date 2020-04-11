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11 апреля • обновлено в 19:12
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Украинцы хотят видеть Супрун главой Минздрава: Зеленский ответил

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Президент Украины Владимир Зеленский дал ответ на петицию "Вернуть Ульяну Супрун на должность министра здравоохранения Украины".

Она была размещена на официальном сайте президента в разделе "Электронные петиции" 23 марта и набрала 27413 голосов из 25 000 необходимых. Ответ президента опубликован 10 апреля.

"Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию и понимание необходимости продолжения трансформации здравоохранения, особенно в это чрезвычайно сложное для каждого из нас время, в связи с пандемией коронавируса COVID-19", – отметил президент.

Зеленский ответил на петицию о возвращении Супрун

Зеленский ответил на петицию о возвращении Супрун

Офис президента

"Вместе с тем сообщаю, что Постановлением Верховной Рады Украины от 30 марта 2020 года №550 Министром здравоохранения Украины назначен Максим Владимирович Степанов", – подчеркнул Зеленский.

Касаемо продления медицинской реформы он отметил, что с 1 апреля в стране в соответствии с ЗУ "О государственных финансовые гарантии медицинского обслуживания населения" стартовала программа медицинских гарантий для всех видов медицинской помощи.

"Со своей стороны Министр здравоохранения Украины М.В.Степанов приоритетами в своей деятельности определил борьбу с коронавирусом и продолжение медицинской реформы, поскольку здоровье человека является одним из главных приоритетов развития страны", – написал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее реформу Ульяны Супрун раскритиковали, обвинив ее в параличе медицинской помощи в Украине, а самого экс-министра назвали преступницей.

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Автор
Марина Погорилко
Тема
Медицинская реформа
Персоны
Максим Степанов Владимир Зеленский Ульяна Супрун
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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