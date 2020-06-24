Украинцы бурно отреагировали на прокол Арахамии и Корниенко с "корабельной сосной"
Арахамия и Корниенко
В сети стала вирусной оскорбительная фраза нардепов от "Слуги народа" Давида Арахамии и Александра Корниенко об их коллеге Ирине Аллахвердиевой. Обсуждая женщину, политики назвали ее "рабочей бабой, как корабельная сосна".
Украинцы на своих страницах в Facebook стали шутить над неполиткорректным поведением парламентариев и превратили их цитаты в повод для троллинга.
"Сосна – табу!" – пишет офицер ВСУ Анатолий Штефан, делая отсылки к скандалу с секс-перепиской представителя "Слуги народа" Богдана Яременко.
"Лицо отца шести детей (Давида Арахамии), когда ему говорят, что какая-то "баба – красотка", – шутит журналистка Валерия Пашко.
"Честно говоря, думал, что Корниенко умнее. Ну у тебя есть голова, два глаза, разве не видно двух микрофонов на столе? Ну как? Корабельный якорь", – удивляется невнимательности политиков медийщик Сергей Гришин.
"Вокруг вырванного контекста валялись корабельные сосны. Так когда-то я начну свою длинную и скучную книгу для взрослых и скучных людей", – смеется блогер
Татуся Бо.
Некоторые из пользователей в шутку отметили, что в диалоге Арахамии и Корниенко, среди прочего, были и конспирологические намеки. "Точно известно, что сосна – любимое дерево Сороса. Поэтому именно упоминание этого дерева было умышленно вмонтировано в запись разговора Арахамии и Корниенко", – с скарказмом отметила PR-менеджер Юлия Родченко.
Также украинцы начали проводить остроумные аналогии между высказываниями нардепов и произведениями классиков украинской литературы.
"Как ветвь карабельной сосны, лелейте бабу!" – перефразировал известное стихотворение Максима Рыльского издатель Виталий Усенко.
Кроме того, некоторым скандал вокруг общения нардепов "Слуги народа" напомнил известный хит 2000-х годов "Сосни" группы "Океан Ельзи".
"Вакарчук что-то знал о "слугах народа", – пошутил директор Института мировой политики Евгений Магда.
"В связи с последними событиями, прошу открыть очередное заседание ВРУ известным хитом Святослава Вакарчука "Сосни", – написал адвокат Алексей Шевчук.
Как сообщал OBOZREVATEL:
журналисты записали неформальное общение руководства "Слуги народа" Давида Арахамии и Александра Корниенко, во время которого они обсуждали женские качества одной из коллег по фракции.
Впоследствии Корниенко оправдался за слитый в сеть разговор с Арахамией, в том числе об Ирине Аллахвердиевой.
Сама нардеп заявила, что в скандале замешаны политические конкуренты. Ее коллеги в парламенте, отметила Аллахвердиева, звонили к ней "и поклялись, что не говорили ничего из опубликованного".
Со своей стороны Арахамия заявил, что скандальная видеозапись якобы была смонтирована из двух частей, одна из которых – в юмористическом стиле.