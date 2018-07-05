Украинцы буду въезжать в Шенген по новым правилам: Европарламент принял решение

Европейский парламент проголосовал за создание новой Европейской системы авторизации и информации о путешествиях (ETIAS) для поездок в Шенгенскую зону.

Как говорится на сайте ЕП, теперь граждане стран, не являющихся членами ЕС, которые освобождены от визовых требований, должны получить разрешение перед поездкой в ​​ЕС согласно новым правилам.

В частности, новая система начнет работать в 2021 году, по замыслу ее авторов, она позволит проводить дополнительные проверки безвизовых путешественников, а также лиц, которые могут представлять опасность, нелегальных мигрантов или лиц с эпидемическим риском.

Граждане более чем 60 стран, включая Украину, должны будут заполнить электронную форму до своего путешествия и внести личные данные (включая имя, дату и место рождения, пол и национальность), информацию о документе для путешествий (действительность, страна выдачи), домашний адрес и контактную информацию, а также указать европейскую страну первого въезда.

Авторизация для путешествий будет стоить 7 евро - бесплатно для путешественников в возрасте до 18 лет и лиц старше 70 лет.

Она будет действительна три года или до окончания срока проездного документа.

Заявитель также должен будет информировать власти о любых приговорах за серьезные уголовные преступления (такие как терроризм, сексуальная эксплуатация детей, торговля людьми или наркотиками, убийства и изнасилования), о пребывании в конкретных зонах войны или конфликтов и любые предыдущие административные решения, которые предусматривают выезд из страны в течение последних 10 лет.

Каждая заявка будет автоматически проверена во всех соответствующих базах данных, чтобы определить, в частности, не был использован утерян или украден проездной документ, а также не выдан ордер на арест лица. Подавляющее большинство заявителей получат разрешение почти сразу.

Если при проверке будет положительный ответ на любой вопрос об уголовных делах, поездки в зоны конфликтов и приказ о выезде из страны, данные будут проверены вручную и будет оцениваться риск безопасности, миграции или эпидемии.

Как сообщил OBOZREVATEL, украинцы раскрыли правду о поездках в страны ЕС спустя год безвиза.