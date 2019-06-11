"Украинцы больше не верят": Гриценко мощно обратился к Гройсману перед выборами

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко выступил с мощной речью о главных вопросах, на которые должен дать ответ его оппонент на выборах в парламент, премьер-министр и лидер "Украинской стратегии" Владимир Гройсман.

Таким образом отреагировал он на слова последнего о достигнутых успехах в эфире программы "Свобода слова" во вторник, 11 июня.

Так, Гриценко, заявив, что украинцы больше не верят в обещания, потребовал от главы правительства конкретных ответов.

Гройсман и Гриценко

"Почему в Украине лекарства вдвое дороже, чем в Германии или Австрии, где зарплаты в несколько раз выше? Почему украинцы не могут позволить себе этого?" – возмутился он.

Затронул лидер "Гражданской позиции" также и вопрос о наказании для лиц, подозреваемых в коррупции. "Почему Свинарчуки, Розенблат и Пашинский до сих пор не сидят?" – задался вопросом Гриценко.

Политик также отметил, что население страны уменьшается с каждым годом, и среди причин, кроме прочего, назвал низкий уровень жизни.

"Сколько людей погибли на дорогах и на производстве? Вдвое больше, чем на войне", – поделился Гриценко. Он рассказал, что украинцы массово уезжают из страны в Европу, чтобы пожить на 10-15 лет больше.

Анатолий Гриценко Скриншот из видео

"Потому что там чистая вода, чистый воздух, чистая окружающая среда. Могли ли за эти годы чиновники приложить усилия, чтобы мы могли это почувствовать? Могли, но не сделали", – заявил Гриценко.

По словам лидера "Гражданской позиции", именно для решения всех названных проблем его профессиональная программа и идет на выборы.

Гриценко также поддержал инициативу президента о снятии неприкосновенности не только с парламентариев, но и судей и главы государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гриценко представил команду, с которой пойдет на внеочередные парламентские выборы в Украине.

Список возглавил сам Гриценко, далее в топ-5 разместились лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов, лидер партии "Ридна краина" Николай Томенко, лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук, адвокат и общественный деятель Марина Соловьева.

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