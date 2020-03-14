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14 марта • обновлено в 15:32
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Орест Сохар
Орест Сохар
Шеф-редактор Obozrevatel Все статьи автора

ДумайТе: чи потрібні Зеленському Єрмак, Таран і Кучма

2.1т
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Зе-команда обрала дуже невдалий час для реалізації таємних домовленостей з Путіним по ОРДЛО.

"Маленькі українці" - в період карантину - особливо чутливі до інформаційного простору. Їх голова і без того переповнена коронавірусних фобій (хліб-сіль-сірники-цукор-гречка), а тут ще й розганяється зрада з фактичним визнанням ОРДЛО суб'єктом міжнародного права.

Виплеснути свою емоційну та соціальну пригніченість на COVID-19 чи далеких китайців "маленькому українцеві" не вдасться, тому до "мирних ініціатив" президентської команди буде посилено-чутлива увага.

Виборці з посиленою увагою розбиратимуться, для чого Слугам Народу постачати воду до Криму, для чого - з доброго дива - визнавати суб'єктність бригади мародерів та розбійників, а також штучно посилювати статус Медведчука в Україні.

Незабаром стане відомо, що один з лідерів ЗаЖопа долучиться до приватизації деяких гірничо-рудних компаній, що дозволить покращити фінансове становище цього політичного блоку.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

"Мир будь-якою ціною" - це красива теза, але в практичному виконанні вона сьогодні звучить не дуже приглядно. В один короткий момент миротворець може перетворитися на зрадника, бо його аудиторія перелякана, їй хочеться не розваг, не інстаграмних сторіз, а безпеки, захисту та надійсності. От тільки чи зможе це дати Володимир Олександрович, - велике питання.

Тут йому вже треба добряче подумати, чи залишати на посаді Єрмака, чи потрібен йому цей міністр оборони з одіозним шлейфом минулого, чи здатен він замінити нафталінового Кучму на сучасного провідника українських інтересів в мінському форматі. І чи взагалі здатен "Квартал 95" підмінити собою весь державний апарат. Адже ці безумовно талановиті в розмовному жанрі люди навряд чи знають, як реагувати в ситуації, коли в світі соціальна криза, спричинена коронавірусом, посилиться ще й кризою економічною. В Україні на неї накладається і політична криза - на тлі укладання дивного миру з РФ по Донбасу.

Тому настав час Зеленському проявити державницьке мислення. Значний відсоток стурбованих невизначеністю українців сидить перед екранами телевізорів. Незабаром частина з них залишиться без роботи, інша - через згортання бізнесу отримає відчутно менше прибутків. А тут ще й девальвація гривні та ріст цін накладеться. Всіх цікавитиме, що вдіє Зеленський...

Скажу чесно, навіть мені цікаво, як він себе поведе в цей непростий період.

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Автор
Орест Сохар Орест Сохар
Темы
Коронавирус Минские договоренности Война на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Все абсолютно правильно написано. Дякую, пане Сохар! Поки (у зв"язку з епідемією коронавірусу) народ трошки притих, у президента є час подумати, що йому робити, щоб не повторити долю януковича. Абсолютна більшість українців хоче миру, але не на умовах кремля, тим паче що наразі ОРДЛО - це зона екологічного лиха, повного розвалу економіки і інфраструктури, а також різноманітних епідемій (від СНІДУ і туберкульозу до сифілісу, наркоманії тощо). В умовах економічної кризи та провалу із фінансуванням бюджетних витрат, Уряд "не потягне" ще й мільярдних витрат на розв"язання проблем окупованих територій. Але, думаю, є ще одна причина, за якою все це робиться: після можливого повернення ОРДЛО і збільшення числа виборців колишні "риги" на чолі з Мертветчуком сподіваються взяти реванш на виборах і вже в статусі ймовірних переможців тягнути нас в "тюрьму народів"!!!
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Степчин Олег
Степчин Олег
Краще думайте, чи потрібен нам Зелінський!
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кремль москва
кремль москва
де.бил нэзалэжний тебе потрібні выучить русский язык.
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