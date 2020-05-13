Главная Новости
14 мая • обновлено в 16:38
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Украинцам запретили ездить в Беларусь без загранпаспорта

22.2т
Читать материал на украинском

Кабинет министров Украины частично ограничил безвизовый режим с Беларусью, отменив с 1 сентября возможность выехать в эту страну по паспорту гражданина Украины.

Соответствующее решение было принято на заседании 13 мая. Правительство поручило Министерству иностранных дел сообщить Республику Беларусь о прекращении действия соответствующего пункта Соглашения о безвизовых поездках граждан.

Так, ранее, согласно договору от 2009 года, украинцы имели право ездить в Беларусь по внутреннему паспорту гражданина Украины. Уже с 1 сентября въезд в Беларусь только с таким паспортом отменят.

Украинцам запретили ездить в Беларусь без загранпаспорта. Иллюстрация

Украинцам запретили ездить в Беларусь без загранпаспорта. Иллюстрация

В то же время при выезде из Беларуси можно будет использовать паспорт гражданина Украины.Согласно пояснительной записке к постановлению, из-за низкого уровня защиты у внутреннего паспорта Украины (в форме книжечки) возросло количество подделок. Кроме того, отсутствие в документе информации на английском языке делает невозможным считывание для проверки по базам Интерпола. А вот загранпаспорт только ускорит пропуск на границе.

Как сообщал OBOZREVATEL, замглавы Офиса президента Игорь Жовква заверил, что безвизовый режим для Украины с Евросоюзом не будет отменен, и опроверг слухи, которые появились на фоне пандемии COVID-19.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Яра Дорош
Место
Украина
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
17
24
Смешно
44
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Майдан головного мозга
Майдан головного мозга
Действительно, это же безобразие. Толпы украинцев могли спокойно ездить через Белоруссию в Россию, работать и жить там, как нормальные люди. Да ещё и очень быстро вылечивались там от укpoп-дeбилизма. А вот xpен вам по всей мopде! Вся страна в дeрьме тонет и вы тоните!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
3
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Майдан головного мозга, б ы д л о, ты хоть раз в жизни смотрело на карту?
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Pollak John
Pollak John
давно нужно было это сделать .
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
Виктор Виктор
Виктор Виктор
СУГС!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 16 847.

    Вылечились: 4143. Умерли: 456.

  • В мире заболели более 4,4 млн человек, погибли – 296 тысяч.

  • В Украине запустят новое тестирование на коронавирус, которое доступнее, чем ПЦР.

  • ВОЗ предупредила, что коронавирус может остаться с человечеством навсегда, как ВИЧ.

  • Врачи назвали самый опасный ранний симптом COVID-19 – он грозит тяжелой формой заболевания.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги