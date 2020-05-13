Кабинет министров Украины частично ограничил безвизовый режим с Беларусью, отменив с 1 сентября возможность выехать в эту страну по паспорту гражданина Украины.

Соответствующее решение было принято на заседании 13 мая. Правительство поручило Министерству иностранных дел сообщить Республику Беларусь о прекращении действия соответствующего пункта Соглашения о безвизовых поездках граждан.

Так, ранее, согласно договору от 2009 года, украинцы имели право ездить в Беларусь по внутреннему паспорту гражданина Украины. Уже с 1 сентября въезд в Беларусь только с таким паспортом отменят.

Украинцам запретили ездить в Беларусь без загранпаспорта. Иллюстрация

В то же время при выезде из Беларуси можно будет использовать паспорт гражданина Украины.Согласно пояснительной записке к постановлению, из-за низкого уровня защиты у внутреннего паспорта Украины (в форме книжечки) возросло количество подделок. Кроме того, отсутствие в документе информации на английском языке делает невозможным считывание для проверки по базам Интерпола. А вот загранпаспорт только ускорит пропуск на границе.

Как сообщал OBOZREVATEL, замглавы Офиса президента Игорь Жовква заверил, что безвизовый режим для Украины с Евросоюзом не будет отменен, и опроверг слухи, которые появились на фоне пандемии COVID-19.

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