Украинцам разрешили "врать" в декларациях, – НАПК о последствиях решения КСУ

Решение Конституционного суда Украины об отмене ответственности за незаконное обогащение нанесло антикоррупционной системе невероятный вред.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предупреждению коррупции. Отмечается, что из-за решения КСУ электронные декларации фактически не могут быть проверены. Также освобождены от ответственности тысячи лиц, совершивших коррупционные правонарушения.

"НАПК запрещено рассматривать заявления о коррупции. То есть вопрос обличителей находится под угрозой. Запрещено привлекать к административной и дисциплинарной ответственности всех лиц, которые совершили коррупционные правонарушения и занимают ответственное и особо ответственное положение (судьи, прокуроры, народные депутаты и т.д.)", – говорится в сообщении.

Кроме того, из-за решения КС НАПК не может проверять отчеты политических партий, а значит финансировать их.

"Более того, фактически было разрешено безнаказанно "врать" в декларациях. Главное, чтобы это было на сумму большую, чем 263 тысяч гривен", – подчеркнули в ведомстве.

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