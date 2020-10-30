Украинцам разрешили "врать" в декларациях, – НАПК о последствиях решения КСУ
Решение Конституционного суда Украины об отмене ответственности за незаконное обогащение нанесло антикоррупционной системе невероятный вред.
Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предупреждению коррупции. Отмечается, что из-за решения КСУ электронные декларации фактически не могут быть проверены. Также освобождены от ответственности тысячи лиц, совершивших коррупционные правонарушения.
"НАПК запрещено рассматривать заявления о коррупции. То есть вопрос обличителей находится под угрозой. Запрещено привлекать к административной и дисциплинарной ответственности всех лиц, которые совершили коррупционные правонарушения и занимают ответственное и особо ответственное положение (судьи, прокуроры, народные депутаты и т.д.)", – говорится в сообщении.
Кроме того, из-за решения КС НАПК не может проверять отчеты политических партий, а значит финансировать их.
"Более того, фактически было разрешено безнаказанно "врать" в декларациях. Главное, чтобы это было на сумму большую, чем 263 тысяч гривен", – подчеркнули в ведомстве.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Конституционный Суд Украины признал неконституционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.
Офис президента опубликовал заявление, в котором пообещал: антикоррупционные инструменты в законодательстве Украины "будут сохранены или в крайнем случае восстановлены".
Секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что решение Конституционного Суда угрожает национальной безопасности страны.
Решение КСУ заблокировало доступ НАПК к государственным реестрам, необходимый для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без нее невозможно назначение победителей местных выборов.
В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что система электронных деклараций будет работать – на днях необходимые законопроекты разработают и внесут в парламент.
Зеленский поручил неотложно разработать и подать в Верховную Раду законопроект о восстановлении доверия к конституционному судопроизводству.
Также глава НАПК Александр Новиков заявил, что КС планирует отменить ряд законов, которые касаются украинского языка, земельной реформы и создания Высшего антикоррупционного суда.
30 октября под зданием КСУ прошла акция протеста против решения об отмене ответственности за незаконное обогащение