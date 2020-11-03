Украинцам разрешили менять отчество

Верховная Рада Украины приняла законопроект №2450 о праве физического лица на смену отчества.

Это произошло на заседании ВРУ 3 ноября. За проголосовали 259 присутствующих в зале парламентариев.

В частности, проект закона вносит изменения в Гражданский кодекс и Семейный кодекс Украины.

Так, ст. 265 ГКУ предлагается изложить в следующей редакции:

Физическое лицо, которое достигло 16 лет, имеет право по своему усмотрению изменить свою фамилию и (или) собственное имя и (или) отчество.

Физическое лицо, которое достигло 14 лет, имеет право изменить свою фамилию и (или) собственное имя и (или) отчество с согласия родителей.

В случае если над физическим лицом, достигшим 14-летнего возраста, установлена опека, изменение фамилии и (или) собственного имени и (или) отчества такого лица осуществляется с согласия попечителя.

Физическое лицо, которое достигло 14 лет, имеет право изменить свою фамилию и (или) собственное имя и (или) отчество с согласия одного из родителей в случае, если второй из родителей умер, признан безвестно отсутствующим, объявлен умершим, признан ограниченно дееспособным, недееспособным, лишен родительских прав в отношении этого ребенка, сведения об отце (матери) ребенка исключены из актовой записи о его рождении или если сведения о мужчине как отце ребенка внесены в актовую запись о его рождении по заявлению матери.

Результаты голосования Скриншот

Также изменения предлагается внести в ст. 149 СКУ:

Ребенок, достигший 16 лет, имеет право по своему усмотрению изменить свою фамилию и (или) собственное имя и (или) отчество.

Ребенок, достигший 14 лет вправе изменить свое отчество с согласия родителей.

Ребенок, достигший 14 лет, имеет право изменить свое отчество с согласия одного из родителей в вышеописанных в ч. 3 ст. 265 ГКУ случаях.

В случае возражения одним из родителей относительно изменения отчество ребенка спор между ними относительно такого изменения может решаться органом опеки и попечительства. При разрешении спора принимаются во внимание выполнение родителями своих обязанностей в отношении ребенка, а также другие обстоятельства, которые удостоверяют соответствие изменения отчество интересам ребенка.

Карточка законопроекта ВРУ

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании 3 ноября Верховная Рада рассмотрела два десятка вопросов, среди которых внесение изменений в бюджет-2020, в закон о судоустройстве и статусе судей, а также по усилению наказания для граждан за несоблюдение правил карантина из-за пандемии.