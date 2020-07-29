Кравчук может возглавить украинскую делегацию в ТКГ, – Зеленский
Украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по Донбассу может возглавить первый президент Украины Леонид Кравчук.
Об этом заявил на брифинге в киевском "Охматдете" глава государства Владимир Зеленский.
"У нас есть несколько претендентов. Один из них – наш вице-премьер Резников. Скажу честно, мы также говорим с первым претендентом Украины Леонидом Кравчуком. И еще несколько кандидатур. Будет руководитель и люди, которые вместе с руководителем ТКГ. Они все должны быть командой. В ближайшие дни появится официальное подтверждение того или иного человека. В любом случае эти люди, о которых я сказал, они все равно будут в этой группе. Или советниками, или руководителями направлений, или вообще руководителем группы", – поделился президент.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
Второй президент Украины Леонид Кучма сложил полномочия председателя делегации Украины в ТКГ в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе, о чем было официально объявлено 28 июля.
По словам источников в Офисе президента, Кучма сделал это из-за своего преклонного возраста.
Журналист, представитель ОРДЛО в ТКГ Сергей Гармаш предположил, что вместо Кучмы украинскую делегацию, скорее всего, возглавит Алексей Резников.
Со своей стороны секретарь СНБО Алексей Данилов выразил убеждение, что после прекращения работы в ТКГ Леонид Кучма не будет оставаться в стороне от переговоров по Донбассу.