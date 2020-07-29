Кравчук может возглавить украинскую делегацию в ТКГ, – Зеленский

Украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по Донбассу может возглавить первый президент Украины Леонид Кравчук.

Об этом заявил на брифинге в киевском "Охматдете" глава государства Владимир Зеленский.

"У нас есть несколько претендентов. Один из них – наш вице-премьер Резников. Скажу честно, мы также говорим с первым претендентом Украины Леонидом Кравчуком. И еще несколько кандидатур. Будет руководитель и люди, которые вместе с руководителем ТКГ. Они все должны быть командой. В ближайшие дни появится официальное подтверждение того или иного человека. В любом случае эти люди, о которых я сказал, они все равно будут в этой группе. Или советниками, или руководителями направлений, или вообще руководителем группы", – поделился президент.

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