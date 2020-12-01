СМИ сообщили, что вице-премьер Уруский нарушил карантин в Турции: в министерстве опровергли

Вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский якобы попал в скандал в Турции, нарушив карантинные меры. При этом в ведомстве опровергли эту информацию.

Как сообщает Telegram-канал "Украина 24", инцидент якобы произошел в конце августа.

"Во время официального визита в Турцию, 26-29 августа 2020 года, министр находился на обеде с турецкими бизнесменами в отеле Çırağan Palace Kempinski, что в Стамбуле. Во время обеда он и депутат Галушко покинули прием и потребовал от турецкого посла Сигиби автомобиль с охраной для перевозки в отель, где проходила свадьба дочери Павлюка", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в эти дни в Турции действовали запреты на проведение любых мероприятий из-за карантина, однако несмотря на это свадьбу разрешили.

"Мероприятие вызвало возмущение у местных жителей и была вызвана полиция. Теперь Уруский и все гости зарегистрированы там как нарушители. Он должен будет ответить по турецким законам", – отмечает Telegram-канал.

По данным СМИ, украинские дипломаты подготовили отчет о произошедшем и передали его министру иностранных дел и премьер-министру, но "никаких дисциплинарных санкций по отношению к Урускому предпринято не было".

Telegram "Украина 24".

Telegram "Украина 24".

Позднее в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности выступили с опровержением данной информации.

"Требуем опровержения и извинения по опубликованной информации на сайте "112 канала" и растиражированной некоторыми СМИ о задержании правоохранителями вице-премьер-министра Украины Олега Уруского в Турции. Эта информация носит дискредитационный характер и является абсолютно ложной", – сказано в сообщении на странице ведомства в Facebook.

Faebook Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности .

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль провел недавно встречу с турецкими инвесторами.