Главная Новости
3 апреля • обновлено в 13:48
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

Український сором в умовах карантину

2.9т
Читать материал на украинском

От спостерігаю я в соціальних мережах за багатьма нинішніми та колишніми посадовцями останніх років й активістами на грантові кошти й бере мене такий сором за них і за нашу країну

Спочатку вони оголосили всіх медиків корупціонерами й неадекватами, а нині організовують флешмоби подяки лікарям.

Раніше радісно зліквідували санітарно-епідеміологічну службу в країні, а тепер вимагають її негайно створити.

Останні роки хотіли викинути на сміття, а потім таки продали всі медичні запаси Держрезерву за кордон, а зараз просять братні країни захистити і врятувати нас.

Кілька років тому оголосили систему швидкої допомоги радянським рудиментом, а сьогодні вимагають підтримати й забезпечити її належним захистом і зарплатнею.

Запланували закрити спеціалізовані заклади охорони здоров‘я, включно з військовими госпіталями, а нині головні їх оборонці.

Запровадили для реформаторів медицини в Києві 100-тисячні зарплатні й премії та активно боролися з "хабарниками" у сільських і районних лікарнях, а тепер агітують за радикальне підвищення оплати медсестрам та усім лікарям в системі охорони здоров‘я.

А ви кажете, Іспанський сором? Ви просто не знаєте, що таке український сором в умовах карантину.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Николай Томенко Николай Томенко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
0
Смешно
2
Интересно
25
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
L Alex
L Alex
Хто саме то організував? Якщо маєш що сказати, то пиши конкрентно- з іменами, або взагалі не пиши. А то щось натякнув, а про що саме - і сам не знає. Спам.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
bruno jordano
bruno jordano
ни о чем высер
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Политика

Коронавирус. Самое важное

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги