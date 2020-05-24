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24 мая • обновлено в 20:18
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Украинский посол пояснил, зачем заключил пари о Крыме с другом Путина

1.6т
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что предложил экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру пари о возвращении Крыма, чтобы напомнить немцам и другим европейцам, чей полуостров.

По его словам, предложение было спонтанным, но он использует любую возможность, чтобы донести свою позицию. Об этом дипломат рассказал "Радио Свобода".

"Наша идея с пари – это спонтанный креатив, вызвавший в Германии волну интересных дискуссий. Это стало топ-новостью для очень многих немецких СМИ и позволило Украине лишний раз обратить внимание немецкого политикума на то, что нам нужно наконец основать международную переговорную площадку для Крыма", – пояснил украинский посол.

Андрей Мельник и Герхард Шредер

Андрей Мельник и Герхард Шредер

Помимо этого, за несколько недель перед визитом в Берлин глав Офиса президента и МИД Украины Мельник признался, что "недоволен тем, как Германия использует свои колоссальные ресурсы" для того, чтобы аннексированный Крым дорого стоил России.

"Неофициальная позиция заключается в том, что: "Давайте сначала мы завершим войну на востоке Украины, а когда мы это сделаем, перед нами будет стоять другая огромная задача – вопрос Крыма, его освобождение, деоккупация. Тогда будем говорить о Крыме". Мой ответ очень прост: "Германия – самая мощная страна, и она как гроссмейстер должна уметь играть одновременно на двух досках", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, посол Украины в Германии Андрей Мельник поспорил с лоббистом Кремля, 76-летним экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером о том, что Крым вернется в Украину еще при его жизни.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Андрей Мельник Герхард Шредер
Место
Украина
Тег
Россия - страна-агрессор
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