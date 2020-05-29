Посол Украины в Германии Андрей Мельник жестко отреагировал на высказывания немецкого экс-канцлера, председателя совета директоров компании "Роснефть" Герхарда Шредера, который, в ответ на критику своей пророссийской позиции по Крыму, назвал дипломата "карликом из Украины".

В комментарии "Крим.Реалии" Мельник отметил, что украинцы "не забыли и не забудут о том, что именно в нацистской Германии украинцев клеймили как Untermenschen – недочеловеков, которые подлежали безжалостному истреблению и порабощению".

Андрей Мельник и Герхард Шредер

"В результате этой расистской идеологии Третий рейх убил 5 миллионов мирных жителей Украины, более 2,4 миллиона украинцев были вывезены в рабство как принудительные рабочие – Ostarbeiter", – подчеркнул он.

По словам Мельника, многие в Германии предпочли бы не вспоминать о кровавых преступлениях национал-социалистов против украинцев.

"Именно эти жуткие, невыносимо болезненные ассоциации автоматически возникают в сердцах моих соотечественников, когда мы сталкиваемся с такой зловещей риторикой отдельных немецких деятелей", – добавил посол.

Он считает, что имя Шредера навсегда останется во всемирной истории как синоним "циничного лоббиста Кремля", который из последних сил стремится сохранить хорошую мину при плохой игре.

"Впрочем, чувствуется нервозность и неспособность скрывать раздражение. Потому что вместо того, чтобы предоставить немецкому обществу честный ответ на вопрос о зависимости его позиции от газпромовско-роснефтинских гонораров, он теряет самоконтроль, переходит на личности, прибегая к сомнительному лексикону", – заключил Мельник.

Как сообщал OBOZREVATEL, Герхард Шредер завел подкаст и в первом выпуске оскорбил Андрея Мельника.

"Не стоит донимать друг друга санкциями. Я пытался сказать, что это справедливо и по отношению к России. Почему тогда то ли посол, то ли бывший министр иностранных дел, какой-то карлик из Украины, меня критикует?" – спросил Шредер.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!