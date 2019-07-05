Украинский "Петров и Боширов": Смешко сравнили со скандальными ГРУшниками

В сети появился забавный ролик, в котором лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко сранивают со скандальными российскими шпионами из ГРУ Петровом и Бошировым.
Что касается главы его избирательного штаба Дмитрия Гордона, то он напомнил украинцам скандальную кремлевскую пропагандистку Маргариту Симоньян. Видеоколлаж опубликован на канале "ГляделкаUA" в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Смешко, Петров и Боширов
Скриншот видео
В нем сравнивается фрагмент комплиментарного интервью Гордона со Смешко, в котором политик отрицает свое сотрудничество с КГБ, и разговор Симоньян с отравителями Сергея Скрипаля, в котором они также лгут о том, что не имеют никаких связей с ГРУ.
"Ничего общего, кроме хозяев", – говорится в титрах к ролику.
Как сообщал OBOZREVATEL:
после выдвижения Смешко на выборы президента Украины всплыла информация о громких скандалах, в которых он замешан.
К примеру, стало известно, что он держит на банковских счетах $121,8 тыс., €112,9 тыс., 9,3 тыс. грн, а также $270 тыс. наличными. Кроме того, Смешко до сих пор владеет орденом Дружбы народов (Российская Федерация).
Экс-глава СБУ Николай Маломуж рассказал, что в свое время Смешко был назначен на должность главы СБУ как креатура Виктора Медведчука накануне президентских выборов 2004 года.
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