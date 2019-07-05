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Украинский "Петров и Боширов": Смешко сравнили со скандальными ГРУшниками

3.1тЧитать материал на украинском

В сети появился забавный ролик, в котором лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко сранивают со скандальными российскими шпионами из ГРУ Петровом и Бошировым.

Что касается главы его избирательного штаба Дмитрия Гордона, то он напомнил украинцам скандальную кремлевскую пропагандистку Маргариту Симоньян. Видеоколлаж опубликован на канале "ГляделкаUA" в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Смешко, Петров и Боширов

Смешко, Петров и Боширов

Скриншот видео

В нем сравнивается фрагмент комплиментарного интервью Гордона со Смешко, в котором политик отрицает свое сотрудничество с КГБ, и разговор Симоньян с отравителями Сергея Скрипаля, в котором они также лгут о том, что не имеют никаких связей с ГРУ.

"Ничего общего, кроме хозяев", – говорится в титрах к ролику.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Игорь СмешкоДмитрий Гордон
Место
Украина
Тег
Партия "Сила и честь"
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