Украинский "Петров и Боширов": Смешко сравнили со скандальными ГРУшниками

В сети появился забавный ролик, в котором лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко сранивают со скандальными российскими шпионами из ГРУ Петровом и Бошировым.

Что касается главы его избирательного штаба Дмитрия Гордона, то он напомнил украинцам скандальную кремлевскую пропагандистку Маргариту Симоньян. Видеоколлаж опубликован на канале "ГляделкаUA" в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Смешко, Петров и Боширов Скриншот видео

В нем сравнивается фрагмент комплиментарного интервью Гордона со Смешко, в котором политик отрицает свое сотрудничество с КГБ, и разговор Симоньян с отравителями Сергея Скрипаля, в котором они также лгут о том, что не имеют никаких связей с ГРУ.

"Ничего общего, кроме хозяев", – говорится в титрах к ролику.

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