Украинский никому не нужен? Звезда росТВ сделал скандальное заявление

Украинский политолог Вадим Карасев, который является частым гостем пропагандистских ток-шоу, публично раскритиковал украиноязычный продукт и назвал Россию родственным государством.

В интервью телеканалу "112 Украина" он заверил, что государственный язык в Украине никому не нужен (чтобы посмотреть видео, докрольте до конца страницы).

"Самое большое заблуждение: мы Украина? Украина! Значит, язык украинский! Но подождите: Украина – это же не этническое название, а название страны. Вы не сможете русскоязычных сделать лингвистическим меньшинством. Во-первых, рядом Россия – родственное этническое государство. Там русский язык идет. И во-вторых, пока русскоязычная поп-культура более конкурентная, чем наша. Наша молодежь слушает русский рэп, который сегодня в тренде", – сказал Карасев.

Вадим Карасев Скриншот из видео

По его словам, украиноязычный культурный продукт неконкурентоспособен, потому что нет зрителя, который готов за него платить

"Кино какое. Почему Зеленский выпускает кино в России? Потому что ему надо деньги зарабатывать. Он не заработает на украиноязычном культурном продукте деньги в Украине. Почему наш поп-шоу-бизнес сегодня в развале, нет доходов? Потому что нет платежеспособного зрителя", – добавил политолог.

Украинцы возмутились интервью Карасева, уличив эксперта в работе на страну-агрессора. Они также обратили внимание на его яркий образ, предположив, что стоит такая одежда недешево.

"Карась через полгода-год будет ходить в красной косоворотке с серпом и молотом на спине, и с двухглавым орлом на груди", "Гаденыш продажный", – пишут в комментариях под видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине хотят принять закон, который обяжет народных депутатов и госслужащих пользоваться украинским языком во время выступлений на телеэфирах. "По-русски пусть говорят дома!" – прокомментировал вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко.

Напомним, ранее российский блогер Илья Варламов вызвал скандал своим постом об украинском языке.

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