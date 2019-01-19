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Украинский никому не нужен? Звезда росТВ сделал скандальное заявление

5.1тЧитать материал на украинском

Украинский политолог Вадим Карасев, который является частым гостем пропагандистских ток-шоу, публично раскритиковал украиноязычный продукт и назвал Россию родственным государством.

В интервью телеканалу "112 Украина" он заверил, что государственный язык в Украине никому не нужен (чтобы посмотреть видео, докрольте до конца страницы).

"Самое большое заблуждение: мы Украина? Украина! Значит, язык украинский! Но подождите: Украина – это же не этническое название, а название страны. Вы не сможете русскоязычных сделать лингвистическим меньшинством. Во-первых, рядом Россия – родственное этническое государство. Там русский язык идет. И во-вторых, пока русскоязычная поп-культура более конкурентная, чем наша. Наша молодежь слушает русский рэп, который сегодня в тренде", – сказал Карасев.

Вадим Карасев

Вадим Карасев

Скриншот из видео

По его словам, украиноязычный культурный продукт неконкурентоспособен, потому что нет зрителя, который готов за него платить

"Кино какое. Почему Зеленский выпускает кино в России? Потому что ему надо деньги зарабатывать. Он не заработает на украиноязычном культурном продукте деньги в Украине. Почему наш поп-шоу-бизнес сегодня в развале, нет доходов? Потому что нет платежеспособного зрителя", – добавил политолог.

Украинцы возмутились интервью Карасева, уличив эксперта в работе на страну-агрессора. Они также обратили внимание на его яркий образ, предположив, что стоит такая одежда недешево.

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"Карась через полгода-год будет ходить в красной косоворотке с серпом и молотом на спине, и с двухглавым орлом на груди", "Гаденыш продажный", – пишут в комментариях под видео.

Украинский никому не нужен? Звезда росТВ сделал скандальное заявление
Украинский никому не нужен? Звезда росТВ сделал скандальное заявление
Украинский никому не нужен? Звезда росТВ сделал скандальное заявление
Украинский никому не нужен? Звезда росТВ сделал скандальное заявление
Украинский никому не нужен? Звезда росТВ сделал скандальное заявление

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине хотят принять закон, который обяжет народных депутатов и госслужащих пользоваться украинским языком во время выступлений на телеэфирах. "По-русски пусть говорят дома!" – прокомментировал вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко.

Напомним, ранее российский блогер Илья Варламов вызвал скандал своим постом об украинском языке.

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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Он всегда был проституткой! Что не замечали! А совсем недавно пел деферамбы Тимошенко! Типа лучшего президента не нужно! Продажная тварь! Хожу в кинотеатр и с удовольствием смотрю фильмы на украинском языке, слушаю украинских певцов, читаю на украинском. Недавно случайно включил Интер, был концерт у Пугачевой. Вы знаете, отстой! Они те же, что и пять лет назад. Никакого прогресса. Десять минут этой блевотины типа милявской, Пугачевой и других пенсионеров и больше не смог смотреть. Кстати этот карась за один эфир получает в России 200 баксов. Вот за эти гроши он нас всех и продает!
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3
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Шевченко Володимир
Шевченко Володимир
Давно знають, що воно типове антиукраїнське бидло !
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4
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
"Украинцы возмутились" на русском языке, но обос это не смущает))
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