Я посоветую вам набраться терпения и прочитать весь текст до конца, если вы хотите разобраться в причинах украинского феномена контрабанды. В конце концов он рассчитан на думающих людей. Уже достаточно долгое время украинский сегмент фейсбука разрывается от темы контрабанды на украинской границе. Контрабанда стала неотъемлемой частью нашей жизни. Причем контрабанда идет как в Украину, так и из Украины. Контрабанда леса, янтаря и сигарет из Украины многими воспринимается уже, как нечто неискоренимое. А огромный поток контрабанды в Украину алкоголя, бензина, дизеля, сыров, колбас, айфонов, вина, одежды, евроблях, топлива для самолетов, шоколада, моющих средств, оливкового масла, мебели и всего остального лишают бюджет миллиардов долларов и наполняют карманы всех тех, кто носит мундир и имеет отношение к таможне или должен ее контролировать.

Контрабанду надо пресекать, но за контрабанду нет уголовной ответственности. Об этом у меня в комментариях написал Генеральный прокурор Юрий Луценко. И предложил мне написать закон, который бы позволял "садить" за контрабанду. Первым эмоциональным порывом было пойти на простое решение - это быстро и просто ввести уголовную ответственность. Законопроектом. Вот оно, решение проблемы, подумал я. Но почти 4 года работы в ВР не проходят даром. Я больше не ведусь на эмоции. Поэтому я потратил достаточное времени, чтоб изучить вопрос, проконсультировался у наших экспертов, выяснил, как борются с контрабандой в Британии, Израиле и Эстонии у своих коллег из этих стран, пообщался с нашими бизнесменами, которые страдают от абсолютно черных завозов их конкурентов и разобрался в проблеме. Все не так прямолинейно.

Вы знаете, что в Великобритании дают 7 лет за контрабанду? А в Венгрии уголовная ответственность наступает после 15 блоков сигарет. В Румынии можно попасть в тюрьму за перевозку даже одной пачки контрабандных сигарет через "зеленый коридор", а в Словении та же участь ждет контрабандиста за 8 блоков. А в Польше за контрабанду сигарет есть лишь штраф и он составляет от 168 до 3360 польских злотых, то есть приблизительно от 45 до 900 $. Конечная сумма штрафа зависит от размеров контрабанды и личной характеристики неудавшегося контрабандиста, конечно же рецидивисты получают максимальные наказания. К примеру, за контрабанду трех блоков сигарет (60 пачек) в среднем уплачивается 650 злотых (чуть меньше 200 $). В Израиле уровень штрафных санкций зависит от количества перевозимых сигарет и количества таких попыток в прошлом. Как правило, контрабандист оплачивает налог, который он пытался обойти, а размер штрафа может достигать 8 млн. шекелей. Это более 215 000$.

Все эти санкции применяются к самим контрабандистам в зависимости от законодательства стран и объема ввозимого. А вот с чиновниками, которые могут быть пойманы на том, что помогают провозу контрабанды, все жестче. Их садят. Везде. И не за контрабанду, а за должностное преступление против государства. Может поэтому там участие государственного служащего в контрабанде - это исключение из правил, а не норма, как у нас. Ведь у нас контрабанду не замечают именно те, кто должен ее пресекать. Так что проблема не столько в контрабандистах, сколько в руководителях таможни, ментах, прокурорах, сбушниках и в чиновниках местных администраций, которые вместо пресечения контрабанды лишь поощряют ее. Почему? Потому, что они от этого становятся лишь богаче и их точно не садят. А могут. И законы для этого есть. Но прецедентов нет.

Сейчас у нас есть штраф за контрабанду и конфискация товара. И я представил, кого и как посадят в нашей стране за контрабанду если появится уголовная ответственность. Мужика посадят, который ввозит сыр и вино из Италии, потому, что другой работы в его регионе нет, или директора компании, который состав леса оформил, как щепу и вывез из страны. Посадят для того, чтобы остальным контрабандистам объявлять, что риск увеличился и цена за провоз контрабанды поднялась. А всех несогласных будут ловить и жестко наказывать. Потому, что коррупционерам не нравятся те, кто лишает их взяток и мзды. И с ними они будут бороться, как со своими настоящими врагами.

Да, уже очевидно, что проблема не в законе. Так работает вся государственная система от егеря, полицейского, прокурора и фискала до таможенника и пограничника. Контрабанда это последствие коррупции. А коррупция последствие не проведенных реформ и люстрации. Более того, те люди, которые все эти годы занимались борьбой с контрабандой и становились богаче должны не только уйти, но и сесть. Для этого в НАБУ и САП должны заняться этим вопросом. Но тут мало пиара, много геморроя и очень много работы, поэтому сомнительно, что в ближайшее время НАБУ сосредоточится на этом вопросе. Им нужны быстрые и громкие результаты.

А мы сейчас пожинаем последствия нашей общей многолетней терпимости к коррупции. Системная проблема, требует системных решений. Быстрых и простых решений уже не будет это очевидно. Самое печальное, что такие факты говорят о том, что мы снова потеряли 4 года жизни.

А теперь выводы:

1. Действующее законодательство прописано на должном уровне .

2. Среди возможных административных взысканий – ст. 461 Таможенного кодекса Украины предусмотрена возможность конфискации контрабандного товара или ТЗ котором этот товар перевозился.

3. Конфискация является наиболее действенным способом борьбы с контрабандой

Введении уголовной ответственности не поможет в борьбе с контрабандой, статистически это можно показать так: до 2012 года существовала уголовная ответственность за контрабанду – статистика из открытых источников – “ у 2009 році порушено справ на 445 млн грн, стягнуто до бюджету – 1,5 млн грн. У 2010 році при порушених на 695 млн грн кримінальних справ скарбниця отримала лише 1,4 млн грн. А в 2011 році в бюджет взагалі не було перераховано ні копійки, хоча кримінальних справ за товарну контрабанду було порушено на 298,6 млн грн. У ДМСУ підрахували, що протягом останніх років в бюджет стягували не більше 0,3% від суми затриманих товарів.”

4. Для того, чтобы побороть контрабанду, надо просто выполнять закон и систематически конфисковать контрабандный товар. И продавать его на открытых аукционах, а не позволять потом контраюандистам выкупать его за копейки или продавать через "свои" торговые сети.

5. С точки зрения судебной перспективы обосновывать конфискацию намного легче, чем доказать и обосновать необходимость ареста преступника (для политика это лучше не писать- скажут, что ищешь легкий путь).

6. Уголовная ответственность за контрабанду не исправит ситуацию пока не начнут применять законодательную базу к госчиновникам, которых есть за что садить, но не садят из-за круговой поруки.

7. Необходимо массовое создание рабочих мест в районах, где местные жители массово интегрированы в контрабанду.

Предложите людям нормальную работу и стабильный доход и они большинство из них обменяют этот криминал на нормальную жизнь. И параллельно необходимо продолжать конфисковывать контрабанду. Невыгодность процессов с одной стороны и возможность легально работать дома с другой стороны, приведут к желаемому результату. А нам ведь надо не посадить местных жителей, а пресечь контрабанду. Правда для этого надо не пытаться брать под контроль потоки, а именно бороться с контрабандой и теми, кто ее крышует. А для этого нужно заниматься экономикой, разрабатывать программы по привлечению инвестиций, очищать судебную систему от судей-взяточников, возвращать доверие к Нацполиции, не быть популистами, бороться не за власть, а за будущее страны, садить воров и возрождать Украину. Я же сразу сказал, что простых решений больше нет. Только системные и комплексные. И руководству Украины пора ими заниматься.