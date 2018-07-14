Украинский депутат вслух мечтает о российских законах. Неважно, на каком языке они говорят, важно — как думают и что делают. Это люди с абсолютно советскими, российскими мозгами, скрепные до мозга костей. Но тут дело не только в мозге, такую системную работу, на мой взгляд, нельзя объяснить только глупостью/ограниченностью. Тем более, не один, не первый уже такой. Со всех сторон заходят, ищут любые щели.
Идеи законопроектов, копирующих "законодательство" русского рейха, исходят от самых разных политиков. Но сходятся в одной точке. Они хотят, чтобы Украина была похожа на Мордор. Копировала всё наработанное там идиотство. Что ж, тоже вариант — превращение Украины в РФ-2 (внедрить тезис "Украина=Россия" в сознание Запада), тогда и аннексии никакой не надо. Главное — с помощью вот таких политиков оторвать нашу страну от Запада, а потом тихо прибрать к рукам. Естественно (случайное совпадение), эти же политики — всегда против крымских татар, следите за руками, короче.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.