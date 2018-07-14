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Айдер Муждабаев
Айдер Муждабаев
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Украинский депутат мечтает о российских законах

1.3т

Украинский депутат вслух мечтает о российских законах. Неважно, на каком языке они говорят, важно — как думают и что делают. Это люди с абсолютно советскими, российскими мозгами, скрепные до мозга костей. Но тут дело не только в мозге, такую системную работу, на мой взгляд, нельзя объяснить только глупостью/ограниченностью. Тем более, не один, не первый уже такой. Со всех сторон заходят, ищут любые щели.

Новости
Запад додавит Россию

Идеи законопроектов, копирующих "законодательство" русского рейха, исходят от самых разных политиков. Но сходятся в одной точке. Они хотят, чтобы Украина была похожа на Мордор. Копировала всё наработанное там идиотство. Что ж, тоже вариант — превращение Украины в РФ-2 (внедрить тезис "Украина=Россия" в сознание Запада), тогда и аннексии никакой не надо. Главное — с помощью вот таких политиков оторвать нашу страну от Запада, а потом тихо прибрать к рукам. Естественно (случайное совпадение), эти же политики — всегда против крымских татар, следите за руками, короче.

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Автор
Айдер МуждабаевАйдер Муждабаев
Персона
Игорь Мосийчук
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Айдера Муждабаева
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