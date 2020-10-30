Украинских нардепов не пустили наблюдателями на выборы в Грузии

Народных депутатов Украины не пустили наблюдателей на выборы в парламент Грузии.

Об этом 30 октября сообщила нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько в Facebook. Она подчеркнула, что грузинские власти отменили разрешение на прием самолета из Украины.

По словам Ясько, поездка должна была состояться по приглашению ведущей оппозиционной партии Грузии "ЕНД", все депутаты регистрировались в качестве наблюдателей на сайте грузинского ЦИК.

"Я искренне расстроена, что не удалось осуществить поездку в Грузию. Свободные и демократические выборы в этой дружественной к нам стране – важны для стабильности в нашем регионе", – написала она.

Нардеп выразила сожаление по поводу решения грузинских властей не пускать украинских парламентариев на выборы.

"... прилет наблюдателей из дружественной страны-партнера должен был быть еще одним проявлением сотрудничества государств, которые, в дополнение к исторически теплым отношениям, разделяют еще и общие вызовы безопасности в виде оккупации частей территорий Россией. Впрочем, к большому сожалению, сегодняшнее решение идет вразрез с этими рациональными соображениями", – подчеркнула она.

Ясько отметила, что несмотря на все, украинцы поддерживают грузинский народ и демократию в стране.

"Украина готова работать с демократически избранным будущим парламентом Грузии – независимо от конфигурации большинства и фамилии премьер-министра. Что касается самих выборов, то досадный инцидент с блокировкой участия украинских парламентариев в мониторинге избирательного процесса дает поводы для беспокойства", – написала Ясько.

Она призвала всех участников процесса, прежде всего, действующую власть Грузии, придерживаться европейских избирательных стандартов, законов и конституции.

Украинцев не пустили на выборы в Грузию Facebook Lisa Yasko

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