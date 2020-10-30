Украинских нардепов не пустили наблюдателями на выборы в Грузии
Голосование за членов парламента Грузии состоится 31 октября
Около 30 украинских парламентариев из трех фракций планировали быть наблюдателями на выборах
Их пригласила оппозиционная партия "ЕНД"
Народных депутатов Украины не пустили наблюдателей на выборы в парламент Грузии.
Об этом 30 октября сообщила нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько в Facebook. Она подчеркнула, что грузинские власти отменили разрешение на прием самолета из Украины.
По словам Ясько, поездка должна была состояться по приглашению ведущей оппозиционной партии Грузии "ЕНД", все депутаты регистрировались в качестве наблюдателей на сайте грузинского ЦИК.
"Я искренне расстроена, что не удалось осуществить поездку в Грузию. Свободные и демократические выборы в этой дружественной к нам стране – важны для стабильности в нашем регионе", – написала она.
Нардеп выразила сожаление по поводу решения грузинских властей не пускать украинских парламентариев на выборы.
"... прилет наблюдателей из дружественной страны-партнера должен был быть еще одним проявлением сотрудничества государств, которые, в дополнение к исторически теплым отношениям, разделяют еще и общие вызовы безопасности в виде оккупации частей территорий Россией. Впрочем, к большому сожалению, сегодняшнее решение идет вразрез с этими рациональными соображениями", – подчеркнула она.
Ясько отметила, что несмотря на все, украинцы поддерживают грузинский народ и демократию в стране.
"Украина готова работать с демократически избранным будущим парламентом Грузии – независимо от конфигурации большинства и фамилии премьер-министра. Что касается самих выборов, то досадный инцидент с блокировкой участия украинских парламентариев в мониторинге избирательного процесса дает поводы для беспокойства", – написала Ясько.
Она призвала всех участников процесса, прежде всего, действующую власть Грузии, придерживаться европейских избирательных стандартов, законов и конституции.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что избирательный список партии "Единое национальное движение", учредителем которого является бывший глава Грузии Михаил Саакашвили, возглавил известный артист Вахтанг Кикабидзе.