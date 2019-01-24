Лишь два выступления на дебатах по Азову выбились из общей тональности. Это были Любош Бляха из Словакии и Александр Шешель из Сербии.

Они позволили произнести себе абсолютно пророссийские выступления, в которых присутствовали все штампы российской пропаганды. Это и фашистский режим, и провокация, и принятие решения без России - это суд Линча, и так далее. Высказывание Шешеля о том, что Путин самый легитимный президент Европы, а Крым вернулся в родное лоно России вызвало возмущение большинства в зале и выступающего банально зафукали, что я увидел впервые в ПАСЕ.

Но это пророссийским силам не помогло. Резолюция принята! 106 за, 16 воздержалось. Против только 3 миньонов.

Украинские военнопленные приблизились на один шаг к освобождению!

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!