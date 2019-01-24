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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховної Ради УкраїниВсе статьи автора

Украинские военнопленные приблизились на один шаг к освобождению!

1.3т

Лишь два выступления на дебатах по Азову выбились из общей тональности. Это были Любош Бляха из Словакии и Александр Шешель из Сербии.

Они позволили произнести себе абсолютно пророссийские выступления, в которых присутствовали все штампы российской пропаганды. Это и фашистский режим, и провокация, и принятие решения без России - это суд Линча, и так далее. Высказывание Шешеля о том, что Путин самый легитимный президент Европы, а Крым вернулся в родное лоно России вызвало возмущение большинства в зале и выступающего банально зафукали, что я увидел впервые в ПАСЕ.

Украинские военнопленные приблизились на один шаг к освобождению!

Но это пророссийским силам не помогло. Резолюция принята! 106 за, 16 воздержалось. Против только 3 миньонов.

Украинские военнопленные приблизились на один шаг к освобождению!

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Борислав БерезаБорислав Береза
Тег
ПАСЕ
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Источник:Facebook Борислава Березы
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"Украинские военнопленные приблизились на один шаг к освобождению! " Кто будет их освобождать?
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