Украинские политики все чаще используют "экологических активистов по вызову", – политолог

В Украине стали обыденными проплаченные экологические митинги и пикеты, лживые комментарии на ТВ и фейковые новости на сайтах. В политической борьбе все чаще используют представителей новой "профессии" – "экологических активистов по вызову".

Такое мнение в комментарии для статьи об использовании экологических проблем для заработка или политического пиара, опубликованной на сайте 24 канала, высказал политолог Дмитрий Купыра. Он считает, что в то время, когда мир все больше обращает внимание на экологические проблемы и ищет способы их решения, в Украине экология интересует "профессиональных активистов" исключительно как способ наживы.

"Проплаченные акции в Украине – давняя проблема. Их используют разные политсилы, политики или бизнесмены. Если за участие в акции протеста человеку заплатили, то он уже не активист. Это работа. Сейчас общество постепенно переживает такую "форму" протеста. Проплаченность становится все более очевидной", - утверждает Купыра.

В качестве аргумента о распространенности "экоактивизма по вызову" авторы статьи приводят молчание украинских экозащитников по поводу пожаров в Чернобыльской зоне: люди, которые выходили на защиту горящих сибирских лесов или животных, которые погибали в огне в Австралии, никак не отреагировали на пожары в Украине.

"Другое дело – когда так называемых "активистов" не заинтересовали. Свежий пример – недавние пожары в Чернобыльской зоне. Накануне цели орды "экоэкспертов" комментировали, как страшно горят леса в российской Сибири, в американской Калифорнии или в Австралии... А когда беда пришла в Украину – как в рот воды набрали. И это при том, что ситуация – вот она, под боком, проблема – кричащая и, к сожалению, будет иметь продолжение", – комментируют причины молчания отдельных активистов журналисты.

Авторы статьи делают вывод: многим "экоактивистам" тема лесных пожаров в Украине не интересна. Так же, как и тема незаконной вырубки деревьев или, например, гибели уникальной флоры и фауны. Потому что эти темы не дают прямых дивидендов.

В то же время Дмитрий Купыра отметил, что чем ближе к выборам, тем большую актуальность приобретет экологическая тема. И тем больше на ней будут спекулировать.

"Вопросы охраны окружающей среды могут активно использовать уже на ближайших местных выборах. Проплаченные акции протеста на экологическую тематику, скорее всего, будут до начала кампании, чтобы понижать рейтинги власти", - убежден политолог.