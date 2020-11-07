Украинские политики поспешили поздравить Байдена с победой: кто отметился первым

Украинские политики и чиновники в соцсетях начали поздравлять Джо Байдена с победой на выборах президента США.

Отметим, что кандидат в президенты Штатов от Демократической партии набрал 290 голосов избирателей, при 270 необходимых.

Одним из первых о победе Байдена в Twitter написал президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина с оптимизмом смотрит в будущее стратегического партнерства с Соединенными Штатами. Украина и США всегда сотрудничали в области безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией", – сказал глава государства.

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Также с победой Байдена в сети поздравил глава Офиса президента Андрей Ермак и пригласил американского политика в Киев.

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Кроме того, пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил кандидата от демократов Джо Байдена с победой на выборах в США.

"Мои самые теплые поздравления Джо Байдену – бойцу, государственнику и новоизбранному президенту США! Это была впечатляющая, хотя и жесткая кампания, которую оба кандидата сделали непревзойденной и интригующей на каждом шагу. Это и есть демократия. И это тот пример, которому мы следуем в Украине, несмотря на экзистенциальные вызовы, которым мы и в дальнейшем противостоим", – написал он в Facebook.

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Бывший премьер-министр Арсений Яценюк в сети написал, что свершилось историческое решение американского народа.

"Это действительно историческое решение американского народа, которое наполняет надеждой на восстановление демократического лидерства Америки в мире и солидарности между народами, стремящихся к справедливому мировому порядку", – отметил экс-чиновник.

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Председатель исполкома Нацсовета реформ Украины, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили в сети написал, что рад за победу Байдена.

"Я уверен, что его избрание – очень плохая новость для Кремля. Его избрание позволит переосмыслить региональную политику, особенно в нашем регионе. Сейчас, когда народ Грузии борется за то, чтобы вернуть себе украденные выборы, на которых оппозиция одержала убедительную победу, и победу которой украли, люди с ценностями в Белом доме нам очень нужны", – написал политик.

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Нардеп 8-го созыва, член Наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко кратко написал в Facebook: "с победой, господин 46-й президент США". Также о победе кандидата от демократов в сети написал бывший депутат Мустафа Найем: "добрый вечер. Джо Байден избран 46-м президентом США".

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Еще с победой Байдена поздравила нардеп 8-го созыв Светлана Залищук.

"Ну что, похоже, время хвастаться селфи с новоизбранным американским президентом. Еще несколько штатов досчитывают голоса, но значительное преимущество уже на стороне Джозефа Байдена. В свою очередь, Трапм заявляет о фальсификации. Это будет беспрецедентно драматическая передача власти. Для Украины новый американский лидер – это большие возможности. Ими необходимо мудро воспользоваться", – написала она.

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При этом бывший нардеп Игорь Мосийчук в соцсети написал, что радоваться победе Байдена украинцам не стоит.

"Из-за почтенного возраста и болезни руководить будет не Байден, а его вице-президент Камала Харрис, которая имеет четкие лево-радикальные взгляды. Миром снова бродит призрак – призрак коммунизма!" – высказался он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Джо Байден объявил о своей победе на выборах в США.