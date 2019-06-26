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"Украинские герои - это символ": Порошенко пообещал вернуть названия проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве

1.6тЧитать материал на украинском

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко возмущен решением Окружного административного суда Киева оставить проспектам Бандеры и Шухевича старые пророссийские названия. В связи с этим он обратился к руководству фракции "Солидарность" в Киевском городском совете, чтобы депутаты еще раз проголосовали за переименование улиц.

Об этом он сообщил во время Форума регионального развития в Трускавце, сообщает официальный сайт политсилы.

"Я связался с руководством нашей фракции в Киевсовете. Обратился с просьбой, чтобы на первую сессию Киевсовета был вынесен вопрос о переименовании, мы еще раз приняли решение и дали по рукам этим горе-судьям, которые думают, что завтра они переименуют Украину в украинскую Советскую Социалистическую Республику. Никто этой возможности не даст, никто реванша не пропустит. Украинские Герои – это символ, мы их будем защищать так, как защищаем Украинское государство", – заявил Петр Порошенко.

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Петр Порошенко

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Он отметил, что суд, принимавший решение, не успели реформировать, а судьи не прошли проверку.

"Они возвращают коммунистические названия, дойдут до того, что будут идолы Ленина возвращаться обратно в украинском улице в селах, поселках, городах. Они обеспечивают возвращения из-за границы преступников эпохи Януковича - мы точно этого не позволим сделать", – подчеркнул лидер партии" Европейская Солидарность.

Также Порошенко заверил, что его команда будет защищать "создание демократического фундамента украинской государственности". По его словам, для этого у них достаточно ресурсов и возможностей.

Как сообщал OBOZREVATEL, встречу Порошенко с населением во Львовской области 25 июня пытались сорвать дымовыми шашками.

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Персона
Петр Порошенко
Место
УкраинаКиев
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Северг Олег
Северг Олег
А ведь это глубоко личная трагедия этого человека, что будучи этническим евреем он с такой энергией примазывается к украинцам и так боится что его не признают за своего что готов даже убийц евреев называть героями. Вы только задумайтесь. Нам с нашего этнического положения не понять того, что происходит с этим евреем.Какой же кошмар. До чего же Украина довела этого еврея.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Северг Олег, нам все одно, а ти юдофоб. Не грайся в таке з МОССАДом
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CARGO 100
CARGO 100
Порошенко, ты кто такой?
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леня зе
леня зе
CARGO 100, давай.досвиданья.на нары на нары.бля на нары
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леня зе
леня зе
да и c0пля не украинец-Степан Андреевич Баба(сопля) (укр. Степан Андрійович Хробак; 1 января 1909, Старый Угринов, Королевство Галиции и Лодомерии, Австро-Венгрия
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