"Украинские герои - это символ": Порошенко пообещал вернуть названия проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко возмущен решением Окружного административного суда Киева оставить проспектам Бандеры и Шухевича старые пророссийские названия. В связи с этим он обратился к руководству фракции "Солидарность" в Киевском городском совете, чтобы депутаты еще раз проголосовали за переименование улиц.

Об этом он сообщил во время Форума регионального развития в Трускавце, сообщает официальный сайт политсилы.

"Я связался с руководством нашей фракции в Киевсовете. Обратился с просьбой, чтобы на первую сессию Киевсовета был вынесен вопрос о переименовании, мы еще раз приняли решение и дали по рукам этим горе-судьям, которые думают, что завтра они переименуют Украину в украинскую Советскую Социалистическую Республику. Никто этой возможности не даст, никто реванша не пропустит. Украинские Герои – это символ, мы их будем защищать так, как защищаем Украинское государство", – заявил Петр Порошенко.

Петр Порошенко vesti-ukr.com

Он отметил, что суд, принимавший решение, не успели реформировать, а судьи не прошли проверку.

"Они возвращают коммунистические названия, дойдут до того, что будут идолы Ленина возвращаться обратно в украинском улице в селах, поселках, городах. Они обеспечивают возвращения из-за границы преступников эпохи Януковича - мы точно этого не позволим сделать", – подчеркнул лидер партии" Европейская Солидарность.

Также Порошенко заверил, что его команда будет защищать "создание демократического фундамента украинской государственности". По его словам, для этого у них достаточно ресурсов и возможностей.

Как сообщал OBOZREVATEL, встречу Порошенко с населением во Львовской области 25 июня пытались сорвать дымовыми шашками.

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