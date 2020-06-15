Украинская делегация выдвинула ряд требований на заседании ТКГ: о чем речь

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе настаивает на полном возобновлении действия украинского законодательства на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как сообщается на официальном сайте президента Украины, об этом шла речь на продолжении заседания ТКГ в формате видеоконференции с участием представителей Донбасса в составе украинской делегации. Была подчеркнута необходимость возобновления систем налогообложения и расчетов в рамках украинского правового поля.

"Украинская делегация отметила необходимость проведения инвентаризации государственного и частного имущества на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. Речь идет о состоянии предприятий всех форм собственности, в том числе отделений банковских учреждений", – говорится в сообщении.

Также представители Украины настаивали на обеспечении украинскими операторами функционирования мобильной связи на этих территориях, подчеркнув, что речь идет прежде всего об удовлетворении гуманитарных потребностей.

Кроме того, крайне важным Украина считает водоснабжение потребителей Луганской области.

В рамках заседания украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что участниками ТКГ определены три стороны – это Украина, Россия и ОБСЕ.

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