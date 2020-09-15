Украинская делегация в ТКГ введет новую должность

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе в Минске введет должность спикера.

Об этом в эфире "Свобода слова" сообщил вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его словам, на данный момент идет подбор человека на должность спикера. Его задачей будет фокусировать все сигналы от имени украинской делегации.

"Сейчас идет подбор, будет введена такая ​​должность спикера украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, задачей которого будет как раз фокусировать все сигналы, "one voice" от имени украинской делегации. Это вывод, который мы сделали, и мы будем сейчас исправляться", – отметил Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, представители Украины и России сделали разные заявления насчет проведения местных выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.