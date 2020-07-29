Украинская делегация в ТКГ получила временного руководителя вместо Кучмы

Исполнять обязанности главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе вместо Леонида Кучмы будет первый замглавы делегации и вице-премьер Алексей Резников.

Об этом он сам заявил во время онлайн-дискуссии "Минский процесс: умеренный успех или политический тупик", добавив, что следующего руководителя должен назначить президент Владимир Зеленский (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Сегодня я являюсь первым заместителем главы делегации, поэтому формально пока буду определенное время управлять этими процессами. Но хочу обратить внимание: дождемся указа президента Зеленского", – пояснил Резников.

Алексей Резников будет временно возглавлять украинскую делегацию в ТКГ (asterslaw.com)

Он подчеркнул, что официально Леонид Кучма все еще остается главой делегации Украины в ТКГ, пока президент указом не внесет изменения в ее состав. Вице-премьер выразил надежду, что это будет известная для украинского общества личность.

"Кто этот человек, это уже определит президент Зеленский, и мы с вами, надеюсь, в ближайшее время об этом узнаем. И мы точно будем работать в команде вместе в интересах Украины", – заверил Резников.

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