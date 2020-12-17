Украинская делегация решила ехать на сессию ПАСЕ, несмотря на COVID-19
Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы провела экстренное заседание, чтобы определить формат участия в зимней сессии ПАСЕ 2021 года.
Как сообщила в Facebook глава делегации Елизавета Ясько, сессия ПАСЕ в январе состоится в так называемом гибридном формате из-за пандемии коронавируса – делегации, которые могут/хотят работать, едут в Страсбург, а остальные делегаций примут участие онлайн.
По ее словам, представители всех фракций Верховной Рады единогласно высказались, что надо ехать на эту сессию.
"Украина нуждается в сильном голосе на международных площадках. Ковид не навсегда, а Украина вечна", – подчеркнула Ясько.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в апреле 2014 года Парламентская ассамблея Совета Европы осудила Россию за аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины и ввела санкции против РФ, лишив россиян права голоса. Из-за этого российская делегация прекратила участие в работе ПАСЕ.
В июне 2019 года ПАСЕ приняло скандальное решение, которое позволило России вернуться к работе в составе Ассамблеи без каких-либо ограничений.
Выразив протест, украинская делегация пропустила осеннюю сессию ПАСЕ, однако вернулась на зимнюю и еще раз попыталась оспорить полномочия России.
Однако 29 января 2020 года в ПАСЕ окончательно утвердили все полномочия российской делегации.
Кроме того, главу делегации страны-агрессора Петра Толстого избрали вице-президентом ПАСЕ.