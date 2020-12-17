Украинская делегация решила ехать на сессию ПАСЕ, несмотря на COVID-19

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы провела экстренное заседание, чтобы определить формат участия в зимней сессии ПАСЕ 2021 года.

Как сообщила в Facebook глава делегации Елизавета Ясько, сессия ПАСЕ в январе состоится в так называемом гибридном формате из-за пандемии коронавируса – делегации, которые могут/хотят работать, едут в Страсбург, а остальные делегаций примут участие онлайн.

По ее словам, представители всех фракций Верховной Рады единогласно высказались, что надо ехать на эту сессию.

"Украина нуждается в сильном голосе на международных площадках. Ковид не навсегда, а Украина вечна", – подчеркнула Ясько.

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