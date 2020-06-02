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2 июня • обновлено в 14:06
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Украинская делегация провела в Берлине переговоры по Донбассу: первые итоги встречи

  • Глава МИД Дмитрий Кулеба с украинской делегацией прибыл в Берлин на переговоры с главой МИД Германии Гайко Маасом

  • Украинская делегация, обсуждая ситуацию на Донбассе, подчеркнула недопустимость прямого диалога с представителями ОРДЛО

  • Кроме того, украинская сторона проинформировала немецкую о своем видение границы на Донбассе

  • Также Украина доказала Германии, что представители "ДНР" и "ЛНР" в ТКГ по Донбассу являются гражданами РФ

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Украинская делегация во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой на переговорах в Берлине относительно ситуации на Донбассе подчеркнула недопустимость прямого диалога с представителями так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом глава МИД рассказал во время прямой трансляции в Facebook из Берлина. По его словам, украинская сторона проинформировала немецкую о своем видение границы на Донбассе (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).

"На картах конкретно "пальцами" показали, где и что происходит, чтобы наши коллеги понимали, что с той стороны нам противостоят российские командиры – не так называемые донецкие или луганские, а именно российские, которые командуют этими военными корпусами", – подчеркнул министр.

Украинская делегация провела в Берлине переговоры по Донбассу: первые итоги

Кроме того, по словам Кулебы, украинская делегация доказала, что представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" в Трехсторонний контактной группе по Донбассу являются гражданами РФ.

"Тот факт, что представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" в ТКГ на самом деле являются российскими гражданами, он также был доведен максимально четко и прозрачно", – заявил он.

Отметим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква находятся с рабочим визитом в Германии. Там запланированы встречи с федеральным министром иностранных дел Германии Гайко Маасом, внешнеполитическим советником канцлера Яном Гекер, министром обороны Аннеґрет Крамп-Карренбауэр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак убежден, что к переговорам по урегулированию ситуации на востоке Украины нужно привлечь признанных представителей гражданского общества Донбасса, а не боевиков.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Дмитрий Кулеба
Место
Украина
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