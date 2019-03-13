"Украинская Чечня": раскрыт коварный план Путина по Донбассу

Президент Российской Федерации Владимир Путин намерен превратить Донбасс фактически в "украинскую Чечню".

Об этом в своей книге "Мой путь в зазеркалье" написал украинский политик и первый секретарь СНБО Владимир Горбулин. Он отметил, что Минские соглашения по Донбассу нуждаются в серьезном пересмотре, если не в перезагрузке, передает "Сегодня".

"Фактически речь идет об "украинской Чечне": Киев должен задабривать боевиков огромными дотациями, а управлять ими реально будет Россия. Безусловно, Украина не готова обсуждать подобные сценарии, но у Москвы они хотя бы есть. А сколько собственных сценариев разработал Киев в отношении этого региона?" – рассказал политик.

Горбулин подчеркнул, за пять лет после аннексии Украина так и не увидел стратегии по возвращению Крыма и прекращению войны на востоке страны.

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Горбулин рассказал, что беглый президент Украины Виктор Янукович мог заранее знать об оккупации Крыма Россией.

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