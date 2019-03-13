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"Украинская Чечня": раскрыт коварный план Путина по Донбассу

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Президент Российской Федерации Владимир Путин намерен превратить Донбасс фактически в "украинскую Чечню".

Об этом в своей книге "Мой путь в зазеркалье" написал украинский политик и первый секретарь СНБО Владимир Горбулин. Он отметил, что Минские соглашения по Донбассу нуждаются в серьезном пересмотре, если не в перезагрузке, передает "Сегодня".

"Фактически речь идет об "украинской Чечне": Киев должен задабривать боевиков огромными дотациями, а управлять ими реально будет Россия. Безусловно, Украина не готова обсуждать подобные сценарии, но у Москвы они хотя бы есть. А сколько собственных сценариев разработал Киев в отношении этого региона?" – рассказал политик.

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Горбулин подчеркнул, за пять лет после аннексии Украина так и не увидел стратегии по возвращению Крыма и прекращению войны на востоке страны.

Владимир Путин

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Горбулин рассказал, что беглый президент Украины Виктор Янукович мог заранее знать об оккупации Крыма Россией.

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Персоны
Владимир ПутинВладимир Горбулин
Место
Украина
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Стратегия по возвращению оккупированных территорий проста, в очень обозримом будущем (3-5лет), при развале Педерации, бескровно возвращаемся в границы Украины до 14-го ( с выселением коллаборантов нах*й в немытые еб*ня) и создаём буферную зону от цапья из дореволюционных украинских земель( Курская, Белгородская, Воронежская, Таганрогская, Кубанская и прочие народные республики) снабжаем "ополчение" оружием и боеприпасами для сопротивления московским карателям, проводим мягкую украинизацию(с выселением кацапов) и экономическую интеграцию этих регионов, через двадцать лет получаем Украину образца 1919-го.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
UaDonetsk Umka, кугут вонючий до революции НИКАКОЙ "украины" НЕ СУЩЕСТВОВАЛО!!!! Как и "украинских" земель. :-))) Были города, созданные русскими, с русским (русскоязычным) населением и русской культурой, и были сёла, где жили мовнюки-селюки-чумаки. И это был нормальный симбиоз. :-)))
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