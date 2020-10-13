Украиноговорящие одесситы не нуждаются в защите, – Филимонов

В Одессе нет никаких противоречий между тем, говорят люди на украинском или русском языках, поэтому защищать украиноязычных граждан нет необходимости.

Об этом в эфире ток-шоу "Обратный отсчет" на UA: Первый заявил кандидат в мэры Одессы от партии "Слуга народа" Олег Филимонов. При этом он извинился, что говорит на русском, поскольку это его родной язык.

"Я считаю, что украиноязычных граждан не нужно защищать. Они имеют право говорить на том языке, который им дан Богом, и которой они всю жизнь разговаривали. Никакого противоречия между тем, говорят люди в Одессе на русском или украинском языке, нет. Во всех одесских школах преподавание ведется на украинском языке, нет никакой проблемы", - сказал Филимонов.

При этом он добавил, что его внук прекрасно говорит как на украинском и так и на русском языках.

Как сообщал OBOZREVATEL, комика Олега Филимонова выдвинули кандидатом в мэры Одессы на съезде партии "Слуга народа" в конце августа.

Филимонов высказал свое отношение к трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов, в которой погибли 48 человек.