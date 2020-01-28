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28 января • обновлено в 17:04
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Украинка вывела из себя главу делегации России в ПАСЕ вопросом о Крыме. Видео

7.8т
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Украинская журналистка разозлила вице-спикера нелегитимной Госдумы России, главу делегации страны-агрессора в ПАСЕ Петра Толстого вопросом об оккупации Крыма.

Перепалку между ними даже показали в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, украинская журналистка подошла к скандальному украинофобу и спросила, есть ли в мире страны, которые считают, что история с Крымом – это воссоединение с Россией, а не аннексия украинской территории?

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Петр Толстой

Петр Толстой

Скриншот видео

"Нашу позицию поддерживает народ России, нам этого достаточно", – раздраженно огрызнулся одиозный Толстой.

Однако журналистка уточнила свой вопрос и попросила сказать, поддерживает ли кто-то в Европе захват украинского полуострова.

"В Европе это самая большая европейская страна – Российская Федерация", – отрезал разозленный россиянин и спешно сбежал от СМИ.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
ПАСЕ Государственная Дума России
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Красиво поставил на место рагульских пропагандистов.
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
а вы знаете что это была журналистка Шария, хотя бы?)))
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш, которого вы кстати в украинофобии обвиняете - это кстати один из немногих моментов где я с ним не согласен - но он то патриот украины, в отличии от тех кто из себя их карежит
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
На толстом природа явно отдохнула,в отличии от его знаменитого деда.
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