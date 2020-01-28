Украинка вывела из себя главу делегации России в ПАСЕ вопросом о Крыме. Видео

Украинская журналистка разозлила вице-спикера нелегитимной Госдумы России, главу делегации страны-агрессора в ПАСЕ Петра Толстого вопросом об оккупации Крыма.

Перепалку между ними даже показали в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, украинская журналистка подошла к скандальному украинофобу и спросила, есть ли в мире страны, которые считают, что история с Крымом – это воссоединение с Россией, а не аннексия украинской территории?

Петр Толстой Скриншот видео

"Нашу позицию поддерживает народ России, нам этого достаточно", – раздраженно огрызнулся одиозный Толстой.

Однако журналистка уточнила свой вопрос и попросила сказать, поддерживает ли кто-то в Европе захват украинского полуострова.

"В Европе это самая большая европейская страна – Российская Федерация", – отрезал разозленный россиянин и спешно сбежал от СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Толстой нагло высказался об украинской делегации в ПАСЕ, заявив, что у ее представителей якобы присутствует "малороссийское видение современного мира".

Также скандальный вице-спикер нелегитимной Госдумы оскандалился публичным оскорблением Украины и Грузии. Он назвал их "злобными инвалидами", которые существуют только благодаря России.

Кроме того, в июле российский депутат набросился на грузинскую журналистку в кулуарах ПАСЕ. Он пытался убедить ее в законности оккупации Южной Осетии и Абхазии и агрессивно выкрикивал, что эти территории никогда не будут освобождены.

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