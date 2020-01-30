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30 января • обновлено в 07:07
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Украинка внезапно поддержала Россию в ПАСЕ

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Представительница украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы от ОПЗЖ Юлия Левочкина проголосовала за возвращение россиянам полномочий в организации.

Об этом сообщает "Европейская правда". Она еще находясь в Киеве предупредила коллег, что выступает против обжалования полномочий РФ и не будет участвовать в их действиях по этому поводу.

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В результате голосования полномочия России подтвердили в полном объеме, а правки со стороны Украины отклонили. "За" проголосовали 96 депутатов, а против – 44, еще 7 воздержались. 11 членов украинской делегации голосовали "против", одна – "за".

Левочкина выступила за "новую санкционную процедуру", благодаря которой возможность наложить санкции на Россию сводится к нулю. При этом она проголосовала против всех правок Украины.

Поддержали Украину все члены грузинской, литовской, латвийской, делегаций, а также шведы и все поляки. Украину поддержал один молдаванин, представитель оппозиционного блока ACUM, один словак, один турок.

Отмечается, что Западная Европа практически полностью поддержала Россию. За Украину выступило двое голландцев, один британец и испанец.

Украинка внезапно поддержала Россию в ПАСЕ

Украинка внезапно поддержала Россию в ПАСЕ

24 Канал

Как сообщал OBOZREVATEL, в Парламентской ассамблее Совета Европы в среду, 29 января, окончательно утвердили все полномочия делегации России.

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Автор
Екатерина Луговская
Тег
ПАСЕ
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злой укр
злой укр
Дуркаина в очередной раз обс...алась перед Эуропой со своей голой ...опой.
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Удивительно, что на Вукраине остались здоровые на голову люди. Слушал её вчера на 112 канале, абсолютно здравомыслящий человек, политически трезвый.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Где ее будут ждать свiдомо MAHДАйнутые паЦриоты???
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