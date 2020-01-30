Представительница украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы от ОПЗЖ Юлия Левочкина проголосовала за возвращение россиянам полномочий в организации.
Об этом сообщает "Европейская правда". Она еще находясь в Киеве предупредила коллег, что выступает против обжалования полномочий РФ и не будет участвовать в их действиях по этому поводу.
В результате голосования полномочия России подтвердили в полном объеме, а правки со стороны Украины отклонили. "За" проголосовали 96 депутатов, а против – 44, еще 7 воздержались. 11 членов украинской делегации голосовали "против", одна – "за".
Левочкина выступила за "новую санкционную процедуру", благодаря которой возможность наложить санкции на Россию сводится к нулю. При этом она проголосовала против всех правок Украины.
Поддержали Украину все члены грузинской, литовской, латвийской, делегаций, а также шведы и все поляки. Украину поддержал один молдаванин, представитель оппозиционного блока ACUM, один словак, один турок.
Отмечается, что Западная Европа практически полностью поддержала Россию. За Украину выступило двое голландцев, один британец и испанец.
Украинка внезапно поддержала Россию в ПАСЕ
24 Канал
Как сообщал OBOZREVATEL, в Парламентской ассамблее Совета Европы в среду, 29 января, окончательно утвердили все полномочия делегации России.
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