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Андрій Юсов
Андрій Юсов
Громадський активіст та політичний діячВсе статьи автора

Україні випав шанс звільнитися від феодального терору старих ''еліт''

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Був у Одесі, зайшов на Майдан. Для туристів площа біля Дюка - туристична цікавинка, але для тисяч одеситів - це місце боротьби та громадянських вчинків під час Революції Гідності.

Щиро вважаю, що президентські вибори, зокрема - шанс звільнити наші міста від феодального терору старих "еліт".

Кожен робить вибір самостійно, мої міркування такі:

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Автор
Андрій ЮсовАндрій Юсов
Персона
Анатолий Гриценко
Место
УкраинаОдесса
Источник
Источник:Facebook Андрія Юсова
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