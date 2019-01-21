Був у Одесі, зайшов на Майдан. Для туристів площа біля Дюка - туристична цікавинка, але для тисяч одеситів - це місце боротьби та громадянських вчинків під час Революції Гідності.

Щиро вважаю, що президентські вибори, зокрема - шанс звільнити наші міста від феодального терору старих "еліт".

Кожен робить вибір самостійно, мої міркування такі:

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