Украине предрекли затяжную тяжбу с соседом

После победы на парламентских выборах в Венгрии правящей партии "Фидес" и ее лидера, премьер-министра Виктора Орбана, политика Будапешта в отношении Украины не изменится в ближайшие 5 лет.

Данное мнение озвучил в интервью "РБК-Украина" постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Это было ложным ожиданием, что политика Венгрии в языковом вопросе может быть скорректирована после выборов, и что они эту тему разгоняли исключительно под выборы", - заявил он.

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По словам дипломата, данный вопрос - одна из фундаментальных основ национальной политики Венгрии.

"Не внешней даже, а именно национальной. Тут драма в том, что столкнулись две нации с глубокими историческими травмами. У венгров Трианонским мирным договором было отрезано 70% территории. Поэтому они так и воспринимают весь периметр вокруг себя, где живут венгры. Это для них свои, священные территории, люди. И у нас историческая травма – "тільки там, де мова, там Україна". И так же с Польшей. Сталкиваются исторически травмированные нации, которые не могут преодолеть свои травмы на внутреннем уровне", - пояснил Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2017 года Венецианская комиссия опубликовала выводы касательно Закона Украины "Об образовании", принятого Верховной Радой 5 сентября 2017 года. Она не поддержала ультиматумы, выдвинутые Украине Венгрией.

Закон "Об основах государственной языковой политики" (закон Кивалова-Колесниченко) был признан не соответствующим Конституции. В связи с этим Венгрия обвинила Украину в "грубой атаке" на национальные меньшинства и "ударе в спину" европейским странам.

По данным МИД Украины, Венгрия выдала жителям Закарпатской области более 100 тысяч паспортов. Кроме того, Венгрия несколько раз блокировала комиссию Украина-НАТО.