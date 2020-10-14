Украине нужны такие лидеры: Турчинов призвал львовян проголосовать за Олега Синютку

Для завершения войны с Россией на местных выборах нужно выбрать лидеров, которые готовы отстоять свою страну.

Об этом заявил руководитель Центрального избирательного штаба партии "Европейская Солидарность" Александр Турчинов во время пресс-конференции "Украина и Львов накануне местных выборов" во Львове во вторник, 13 октября. Сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

Пресс-конференция "Украина и Львов накануне местных выборов"

"Как бы ни обещал президент Зеленский закончить войну, она, к сожалению, продолжается. И войну мы закончим, когда не останется оккупированным ни метра украинской земли. А на это нужно работать и в Киеве, и во Львове, и в Житомире, и в Краматорске", — подчеркнул Турчинов.

Александр Турчинов

Он добавил, что стране нужны лидеры, способные отстоять украинские интересы.

"Львов должен возглавить настоящий патриот и общенациональный лидер, который способен как решить местные проблемы, так и стать щитом для всей Украины. Именно таким человеком является Олег Синютка", — заявил Александр Турчинов.

Александр Турчинов и Олег Синютка

Также, по словам политика, сегодня на местных выборах решается судьба нашей Украины, поскольку именно на этих выборах происходит борьба между двумя лагерями: с одной стороны — проукраинские силы, а с другой — коллаборационисты, капитулянты, популисты и представители интересов пророссийских сил.