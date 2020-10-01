Украине нужно забыть о Будапештском меморандуме и искать новый формат, – Кравчук

В ситуации, когда Россия и ОРДЛО не поддерживают усилия Украины по восстановлению мира на Донбассе и в нашей стране в целом, следует искать новые форматы переговоров.

Об этом сообщил первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в комментарии OBOZREVATEL. По его словам, Украине нужно ориентироваться на страны, которые сегодня определяют политику в мире.

"Я говорил, что нужно организовать международную конференцию при участии стран, которые подписали (Будапештский меморандум, – Ред.). Возможно, расширить встречу до G7, которая сегодня определяет политику в мире. То есть нужно забыть об этом документе. Да, он подписан правильно, только не отвечает на вопрос как. Тут нужно думать. Будапештский меморандум или будапештский формат мог бы стать очень важным моментом по сохранению мира на Донбассе и в Украине в целом", – заявил Кравчук.

Бывший президент также объяснил, что с Минскими соглашениями есть проблемы, но идут поиски решений.

"При всем уважении к Минским соглашениям: они пока не дают таких практических результатов, которые хотелось бы. Украина прилагает усилия, президент предлагает усилия – он возобновил Нормандский формат и хочет, чтобы прошли встречи в Берлине. Он действует в соответствии с активной и последовательной системой. Это очевидно, я ничего не придумываю. К сожалению, Россия не поддерживает такие усилия, а ОРДЛО, в свою очередь, полагаются на поддержку России, поэтому не хотят сесть и услышать действия и характер действий Украины. Есть проблемы, но идут поиски решений" – заключил Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, Леонид Кравчук также рассказал, как нужно изменить Минские соглашения.